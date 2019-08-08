Lexus NX200: Музыкальная шкатулка

Максим Стулов / Ведомости

Не бывает худа без добра. Хотела провести выходные в Бельгии на музыкальном фестивале Tomorrowland, но не достала билеты. В итоге я оказалась в Тульской области на Lexus NX200 Black Vision.

Внешне модификация Black Vision, на которую компания начала принимать заказы в начале года, отличается от стандартной модели новым дизайном колесных дисков, черными корпусами зеркал заднего вида и затемненной решеткой радиатора. Особенно кроссоверу идет черная решетка – с ней Lexus смотрится хищно, но в то же время обаятельно. Салон мне напомнил о марке Chanel – интерьер отделан в черно-белых цветах и смотрится очень элегантно. Рядом с подлокотником есть небольшой кожаный язычок, потянув за который, достаешь небольшое зеркальце. Аксессуар пригодился, когда в машину села четырехлетняя дочка – она тут же забрала его себе и до конца поездки не отдавала.

Снаружи NX кажется не таким уж и большим, но внутри салон на удивление просторен. Неожиданно было обнаружить механические регулировки сидений в кроссовере премиум-класса, но компания считает Black Vision доступной версией модели. Сидеть за рулем оказалось удобно и мне (очень небольшого роста), и мужу крупного телосложения. С переднего ряда обзор хороший, в том числе назад, несмотря на узкое заднее стекло. Из удобных функций у Black Vision хочется отметить датчики дождя и света и подсветку наружных ручек дверей (ее мы оценили ночью, когда разгружали машину на неосвещенной стоянке). Багажник вместительный – для поездки семьей за город его более чем достаточно.

По центру приборной панели NX возвышается 8-дюймовый монитор. К нему привычно тянутся пальцы, чтобы выбрать нужную функцию, и останавливаются на полпути – экран не сенсорный и управляется с тачпада. Привыкнуть к этому удается не сразу, первое время я часто промахивалась и выбирала не те функции, что хотела. На монитор можно вывести музыкальный проигрыватель, регулировки климат-контроля, изображение с камеры заднего вида при парковке, данные о поездках и расходе топлива. Есть также небольшой монитор между спидометром и тахометром – туда можно также вывести данные о скорости, расходе топлива (в том числе сэкономленного в режиме езды Eco) и музыкальный проигрыватель.

Нам предстояло ехать в пятницу вечером, в час пик, в Тульскую область с непоседливым ребенком, и дорога вызывала у меня легкий ужас. Но напрасно. Первый час мы толкались по московским пробкам, и тут я обнаружила для себя удивительное – меня пропускали другие водители. Обычно мою малолитражку на дорогах никто не видит и не пропускает, а тут даже «спасибо» говорили, когда я кого-то пропускала. Опять мне кидали двусмысленные взгляды (режим «блондинка на «Лексусе» включен) хотя в этот раз обошлось хотя бы без проверки документов сотрудниками ГИБДД.

Lexus NX200 Black Vision – кроссовер с двухлитровым бензиновым двигателем мощностью 150 л. с. и полным приводом. По городу он двигался достаточно плавно, несмотря на постоянные остановки в пробках. Я очень боялась, что дочь, которую почти постоянно укачивает в машинах, будет капризничать. Но она на удивление спокойно рассматривала сначала зеркало, потом смотрела в окно и даже ни разу не спросила, скоро ли мы приедем. На трассе NX оказался таким же плавным в движении. Но разгонялся быстро, так что постоянно приходилось контролировать спидометр, чтобы не нарушать ПДД, – скорость совершенно не чувствуется. В режиме Sport кроссовер был чуть более прытким: с места, конечно, не срывался, но двигался достаточно резво. При этом в управлении он довольно отзывчивый и послушный. Несмотря на кажущуюся неспешность, на дороге он маневренный – при обгоне очень быстро набирает скорость на повышенных оборотах мотора и стремительно, но без рывков перестраивается. На бездорожье подвеска показалась мне немного жесткой, но в то же время мы без проблем проехали даже очень глубокие ямы и ухабы по размытой после дождя грунтовке на скорости 20–30 км/ч.

В дороге мы слушали трансляцию с того самого музыкального фестиваля, на который нам не удалось попасть, и стандартная аудиосистема NX нас приятно удивила: было ощущение полного присутствия на фестивале, звук был очень чистым, и каждый бит электронной музыки звучал четко. Благодаря этому 3,5 часа дороги пролетели совершенно незаметно.

На обратном пути я синхронизировала телефон с мультимедиасистемой Lexus – он может соединяться и по Bluetooth, и через USB-провод. IPhone подключился достаточно легко, а вот с Android возникли проблемы – сначала он упорно не подключался ни одним из вышеперечисленных способов, но потом NX все же сдался, и удалось подключиться по Bluetooth. С USB у гуглефона дружбы так и не сложилось. Зато аудиосистема снова нас приятно удивила – аудиозаписи, звучавшие в других автомобилях ужасающе, в Lexus вдруг заиграли новыми красками. Колонки не захлебывались, а музыка вновь звучала очень четко и чисто. В общем, получился мини-музыкальный фестиваль, чему мы были несказанно рады.

За уикенд мы проехали около 400 км, расход составил 8,6 л/100 км. Lexus также сообщил, что за время нашей 3,5-часовой поездки в одну сторону мы сэкономили 6,1 л топлива в режиме Eco благодаря остановке мотора (start/stop) на светофорах и в пробке.