Lexus UX 250h: В центре внимания

Lexus UX 250h, невероятно привлекательный и необычный, сразу выделяется из потока автомобилей Евгений Разумный / Ведомости

Тишина... В мегаполисе очень непривычно оказаться в абсолютно тихом месте. И вот я неожиданно оказалась в таком – салоне Lexus UX. Когда я впервые села в машину, я не услышала абсолютно ничего и по привычке начала заводить автомобиль. Но он был уже заведен. Ни урчания двигателя, ни каких-то посторонних звуков. Звенящая тишина.

Мой безмолвный знакомый – Lexus UX 250h: компактный кроссовер с силовой установкой Hybrid Drive совокупной мощностью 178 л. с. Гибридная система состоит из двухлитрового бензинового двигателя (146 л. с.), электромотора, встроенного в бесступенчатую трансмиссию (вариатор), и еще одного электромотора на задней оси, который активируется электроникой при разгоне и при движении по бездорожью – так на UX получается подключаемый полный привод (работает до скорости 70 км/ч).

UX, невероятно привлекательный и необычный, сразу выделяется из потока автомобилей: радиаторная решетка в виде песочных часов, «плавнички» на задних фонарях и рельефные линии кузова, перекликающиеся с интерьером автомобиля. Единственное, что в облике UX кажется неестественным, негармоничным, – квадратные колесные арки из черного пластика.

В длину UX меньше кроссовера Lexus NX на 145 мм, всего на 5 мм yже и на 100 мм ниже. Он построен на платформе GA-C, как Toyota C-HR и Toyota Prius. Но выглядит UX намного компактнее NX и внутри оказался тесноват – чтобы колени не упирались в руль, а ноги доставали до педалей, мне пришлось достаточно долго подбирать положение сиденья и руля. Зато когда все отрегулировала, сидеть оказалось очень удобно – особенно понравилось, как в UX настраивается выгиб спинки под поясницу. В жаркую погоду очень пригодилась вентиляция водительского сиденья – ехать было невероятно комфортно.

Приборная панель UX оснащена мультимедийным экраном 10,3 дюйма, который разделен на две части, на любую из которых можно вывести нужную информацию – карту, радио, данные о работе двигателя, мультимедиа-проигрыватель. Один минус – экран не сенсорный и управляется ужасным тачпадом, который Lexus упорно продолжает ставить на свои автомобили: пытаться попасть с его помощью в нужную иконку/строку во время движения машины не просто сложно – небезопасно. Да и когда машина стоит, чтобы двигать курсором в правильном направлении, постоянно приходится смотреть то на экран, то на тачпад. Спасает функция голосового управления: например, назвать пункт назначения, команду мультимедийной системы или имя человека, которому нужно позвонить. Но надо быть готовым к тому, что японская система может не понять вашу команду: строить маршрут на работу, на улицу Полковую, навигатор упорно отказывался – хотел сопроводить на улицу Поликарпова. А вот слово «домой» – это пожалуйста, ни разу не задумался.

Еще один дисплей расположен рядом со спидометром – на него можно вывести компас, информацию о расходе топлива, работе двигателя или медиапроигрыватель. Туда же выводятся предупреждения, например о падении давления в шинах, и управляется он кнопками на руле. На этом экраны не заканчиваются – есть еще проекционный дисплей, на который выводятся указания навигатора, скорость движения и ее ограничения: в UX есть система распознавания дорожных знаков.

С места Lexus трогается плавно, как бы крадучись. Даже если попытаться посильнее нажать педаль газа, UX не дернется и с места не сорвется. Он очень стремительно, но без рывков разгоняется и так же плавно тормозит. За неделю, что я ездила за рулем, даже самые капризные пассажиры ни разу не пожаловались на то, что их укачивает. Несмотря на кажущуюся неспешность, UX моментально реагирует на любое желание водителя, быстро перестраивается и не теряет бдительности – на боковых зеркалах выводится предупреждение об автомобилях справа и слева.

UX также предупреждает о препятствиях и возможности столкновения с едущим впереди автомобилем. Один раз, когда в пробке передо мной слишком резко затормозил таксист, Lexus заверещал, вывел на экран изображение с камеры и ярко-алую табличку «Тормозите!». Lexus называет свой UX одним из самых безопасных автомобилей, в частности благодаря системе предотвращения столкновений, которая способна распознавать не только машины, но пешеходов и велосипедистов. Если есть помеха движению, автомобиль выводит на экран предупреждение, а если водитель не предпринимает никаких мер – активирует экстренное торможение. Тестировать систему в этом режиме я не решилась: не смогла настолько довериться автомобилю. Зато воспользовалась другой функцией – удержания автомобиля в полосе движения: при попытке перестроиться без включения поворотника автомобиль плавно возвращался обратно. Также Lexus следит за тем, чтобы все пассажиры были пристегнуты и сидели на местах – даже на задних сиденьях. Если кто-то из них забыл про ремень или пытается привстать, чтобы рассмотреть что-то впереди, UX включает пугающие звуковые сигналы, после которых хочется сидеть смирно и не двигаться.

Компания зашифровала в названии кроссовера сочетание «городской исследователь» – Urban eXplorer, и в городе UX оказался очень удобным и маневренным. Во-первых, у него небольшой радиус разворота – 10,4 м. Во-вторых, UX оборудован камерами и датчиками по всему периметру. На мультимедийный экран можно вывести построенную с камер 3D-модель машины и увидеть со стороны и Lexus, и стоящие рядом автомобили, и всевозможные препятствия вокруг. Благодаря этому очень удобно парковаться и ездить по заставленным автомобилями московским дворам спальных районов.

Но самой комфортной оказалась поездка с семьей за город. Правда, началась она с того, что я, нагруженная двумя огромными сумками и рюкзаком, попыталась махом ноги открыть багажник. Датчик бесконтактного открывания сработал далеко не с первого раза, поэтому в течение пары минут я ловила ехидные взгляды – ну как же, навьюченная сумками девушка, размахивающая ногой под задним бампером Lexus! В результате дверь все же пошла вверх, а багажник оказался достаточно вместительным: влезли сумки, рюкзаки и детский самокат. При этом обзору с водительского места назад ничего не мешало, в салонное зеркало все было прекрасно видно.

Детское кресло сзади установилось легко и без проблем – в сиденьях есть крепления Isofix. Единственный минус: чтобы уберечь светло-бежевый салон от детских ножек, пришлось сильно подвинуть переднее пассажирское сиденье, после чего рослому человеку там поместиться стало трудно. Дочка машину оценила («О, она оранжевая! О-о, белый салон!»), с удовольствием послушала музыку, после чего уснула, убаюканная плавным ходом. Уснул и сидящий на заднем сиденье муж (спереди ему оказалось тесно). А я выключила музыку и наслаждалась полнейшей тишиной и быстрой ездой. На трассе Lexus оживился и помчался во всю прыть, приходилось внимательно следить за скоростью, которая за рулем абсолютно не чувствуется.

Съехав с асфальтовой дороги, я подключила полный привод и благополучно добралась до точки назначения. Правда, подвеска оказалась для таких условий жестковата, и все ямы и ухабы чувствовались в салоне слишком уж подробно.

Всю неделю Lexus неизменно притягивал взгляды – пешеходов, водителей и представителей власти. Я неоднократно замечала прохожих, задумчиво разглядывающих причудливые линии UX или заглядывающих в салон. Многие мужчины кидали недвусмысленные взгляды (блондинка на «Лексусе»!), подмигивали, а пару раз со мной начинали гоняться. Второй раз за почти 10-летний опыт вождения меня остановил сотрудник ДПС, чтобы проверить документы. В общем, Lexus UX – машина для тех, кто любит находиться в центре внимания.

Средний расход топлива за 530 км тест-драйва составил 6,6 л на 100 км. На неделю мне хватило 3/4 топливного бака (43 л).

Цены на новый UX 250h с гибридным приводом начинаются от 2,85 млн руб. (в комплектации #enjoy) и от 3,74 млн руб. в комплектации #feel.