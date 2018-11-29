Lexus LS: Совершенство со скрипом

Lexus LS 500 F Sport абсолютно нейтрален по ходовым качествам – не подзуживает водителя, не окорачивает; едет точно, как скажут

В древней столице Японии, городе Киото, есть сёгунский замок Нидзё, а в этом замке – специально сконструированные полы: половицы разнообразно скрипят, когда по ним кто-нибудь ступает. Говорят, это сделано было для безопасности: поскольку обитателям замка прекрасно была известна музыка половиц, они всегда могли понять, откуда приближается человек, и даже предположить его габариты.

В тест-экземпляре Lexus музыку при движении ногами обеспечивали обе педали: газ давал ноту соль, а тормоз – ноту ре-бемоль. Существует масса водительских историй, как кто-нибудь (чаще женщина) перепутал акселератор с тормозом и к каким последствиям это привело; и можно было бы предположить, что японцы, следуя сёгунским традициям, снабдили музыкой педали, – если бы они звучали в момент нажатия. Но нет: и соль, и ре-бемоль педали издавали, когда их отпустишь.

Впрочем, с этим недугом оказалось легко бороться – достаточно включить погромче музыку. О достоинствах развлекательной системы – ниже, а прежде о впечатлении, возникшем до первых звуков педалей.

Легкая холодность

Создатели совершенно нового премиум-седана Lexus LS – это уже пятое поколение модели! – информируют, что машина в стандартной версии стала длинней, шире и ниже. Последнее очень хорошо заметно: из ряда машин на парковке нос Lexus высовывается очень выразительно, а вот крыша и прочие части попросту не видны, пока не подойдешь поближе.

Нос, надо полагать, был предметом особенного внимания дизайнеров: несмотря на значительные размеры, решетка и сходящиеся к ней линии капота, крыльев и бампера производят впечатление хотя и несколько агрессивное, решительное – но в то же время вовсе не тяжелое. Но, к сожалению, продолжения не следует: боковые поверхности автомобиля дизайнеры сделали на удивление безликими, а корму – так даже и будто нарочно простенькой. Тем не менее, как ни странно, общий вид автомобиля получился весьма цельный, ясный и стремительный; напрашивается даже – учитывая уменьшение роста LS – банальнейшее сравнение с хищником, прижавшимся к земле перед прыжком. Можно сказать и по-другому: хотя машина и классифицирована как седан, у нее есть очевидное внешнее сходство с традиционным обликом купе.

Стоит сказать еще, что цельность, и хищность, и легкость не сообщают экстерьеру Lexus LS той выразительности, очевидной привлекательности, которая обычно бывает свойственна машинам такого класса – в облике LS чувствуется ненужная холодность.

Строгая роскошь

Процесс посадки в LS – особенно в первые разы – нельзя было назвать простой задачей. Точнее, так: самый первый раз, в момент знакомства, оказалось просто не очень удобно залезать за руль, но в следующие пришлось поближе познакомиться – и убедиться, что он весьма мягкий, – с уплотнителем в дверном проеме. Но уже к концу теста тело водителя-испытателя научилось само, без включения ушибленной головы, совершать такой маневр, чтобы без помех проникать за руль.

Холодность, выше отмеченная во внешнем облике, имеет отзвук и внутри – но, пожалуй, в случае с интерьером она, скорее, оправданна. Это та строгость, которая завораживает; то превосходное качество отделки, с которым приятно ассоциироваться; та четкость в проработке всех деталей, которой всегда славились старинные японские вещи.

Создатели машины пишут, что в основе внутреннего ее убранства лежит философия «омотэнаси» – японского гостеприимства, для которого нет разницы между понятиями «гость» и «клиент»; иными словами, каждый клиент воспринимается как добрый знакомый, получивший личное приглашение.

Удивительно, но факт: в эту обстановку отменного качества и подчеркнутого внимания к деталям неплохо вписываются разнообразные электронные поверхности, в первую очередь – главный экран. К сожалению, есть странности, а есть даже и очевидная недоработка. К странностям относится украшенная кривыми линиями гладкая поверхность над бардачком перед передним пассажирским сидением: функционального назначения ее понять не удалось, а с художественной точки зрения она скорее дисгармонична. Недоработка – тачпад, с которого управляется развлекательная система и другие неавтомобильные функции LS.

Надо сказать, что у Lexus с самого начала сложности с этой частью управления – помнится, в одной из предыдущих версий движением курсора управлял джойстик, которым было чрезвычайно непросто попасть в нужное место на экране. Теперь джойстика нет, но и тачпад не отличается удобством. Особенно если учитывать характер русского водителя, который ни за что не остановится, чтобы сделать какие-то настройки, а будет заниматься ими одновременно с управлением автомобилем. Наверное, и к этому тачпаду можно в конце концов привыкнуть и управлять развлечениями и навигацией не глядя, но в продолжение этого теста ни одному из участников его подобное не удалось.

Еще одна странность связана с прогрессивной в принципе функцией «старт-стоп». Обратить на эту странность внимание пришлось после того, как один из тест-пилотов был в течение короткого времени трижды остановлен инспекторами ДПС. Последний из них, отвечая на вопрос о таком повышенном внимании к Lexus, заметил, что всегда смотрит, не запотели ли стекла, потому что это верный признак пьяного за рулем.

Оказалось, что когда автомат выключает двигатель – в пробке ли долгой или на светофоре, – кондиционер то ли тоже выключается, то ли работает не в полную силу, отчего стекло и начинает запотевать. Возможно, это особенность конкретного тестового автомобиля – как и неисправный лючок бензобака, который никак не хотел открываться на заправке во Владимирской области и с легкостью открылся в Москве.

Стремительная солидность

Нарекания к ходовым качествам Lexus LS если и можно придумать, то они будут чисто психологическими, не имеющими отношения к движению. Немецкие конкуренты японской люксовой марки, как уверены их владельцы, отличаются кто повышенной прыткостью, заряженностью на быстрое движение, а кто вальяжностью и эдакой предупредительностью – и скорее всего, это чистой воды иллюзия. В этом иллюзорном поле Lexus LS абсолютно нейтрален – не подзуживает водителя, не окорачивает; едет точно, как скажут.

При движении в пробке, из которого почти целиком состоит езда по Москве, на первый план выступают отнюдь не ездовые способности машины, а комфорт – из сказанного выше понятно, что он в Lexus исключителен. Чтобы проверить, каковы именно автомобильные качества LS, пришлось погонять по Московской области – и это было удачной идеей.

Выяснилось, что LS буквально создан для автомобильных путешествий. Превосходная звукоизоляция позволяет почти не слышать внешних шумов, то есть ругаться с испытателями младшего возраста, сочинять сказки или просто слушать музыку. Подвеска, не слишком жесткая, не слишком мягкая, позволяет не чувствовать дороги почти никогда – пожалуй, только на одном из проселков, полуасфальтовом, в районе Волоколамска, дорожное покрытие всерьез побеспокоило водителя и пассажиров LS.

Скорость старший из Lexus набирает быстро, но незаметно: чтобы держаться ниже определенного лимита, лучше задействовать круиз-контроль, потому что вножную, с помощью педали «соль», водитель все время незаметно для себя оказывается нарушителем скоростного режима.

За 620 км, которые Lexus LS преодолел за время теста, средняя скорость составила 58 км/ч, а средний расход бензина – 15,1 л на 100 км.

Превосходна не только «соль», но и «ре-бемоль» – тормозит LS едва ли не лучше, чем разгоняется. Самых восторженных эпитетов заслуживает и поворачиваемость машины, и работа в перестановках: крены умеренные и не беспокоящие, управляется Lexus четко и понятно, а будучи нарочно введен в занос, выходит из него предсказуемо.

Звуковое сопровождение

Не только педали звучат в машине и не только перебранка младшего поколения – можно слушать и музыку. Чтобы оценить качество звучания классики, прослушивалась запись Увертюры на темы трех русских народных песен Милия Балакирева – в неожиданном исполнении: оркестра театра Ла Скала под управлением хорватского дирижера Ловро фон Матачича. Партитура непростая, даже прихотливая, однако аудиосистема Lexus LS справилась со всеми особенностями русской музыки безупречно. Против обыкновения – часто в автомобилях это проблема – средние частоты были особенно хороши. Рок-музыку представлял старинный, довольно сложный, но оттого дополнительно прекрасный альбом Эмерсона, Лейка и Палмера Trilogy, к воспроизведению которого также никаких нареканий не возникло.