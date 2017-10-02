«Слияние Samsung и Harman – это мечта, ставшая реальностью»

Динеш Паливал рассказывает, как с помощью Samsung компания Harman превратится из производителя аудиосистем в поставщика решений для новой мобильности, почему к 2030 г. стоимость электроники в цене автомобиля вырастет в 10 раз и останутся ли в городах машины с рулевым колесом

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Динеш Паливал, президент и гендиректор Harman Андрей Гордеев / Ведомости

Поглощение компанией Samsung производителя акустических систем Harman наделало шума и в автопроме, и среди высокотехнологичных компаний. У Harman 80% бизнеса приходилось на сегмент B2B – автомобильный сектор и профессиональное аудио. Samsung – мировой лидер в потребительской электронике, производитель батарей, дисплеев, радаров и проч. Объединив технологии и связи Samsung и Harman, новая компания рассчитывает стать одним из ведущих поставщиков решений для автономного движения. Гендиректор Harman Динеш Паливал, возглавляющий компанию с 2007 г., предсказывает, что через 10 лет в мире окажется не больше 4–5 глобальных разработчиков технологий и оборудования для автономного движения и Harman будет одним из них. Этой цели послужит и исследовательский центр Harman в Нижнем Новгороде, открытый еще в 1991 г.

– Harman International была продана Samsung приблизительно за $8 млрд в ноябре 2016 г., сделка была закрыта в марте 2017 г. Почему акционеры Harman согласились продать компанию и что с тех пор изменилось в Harman?

– В технологическом секторе размер инвестиций в разработку новых технологий определяет, кто выживет, а кто умрет. Нам требовался более серьезный масштаб инвестиций в R&D. Самостоятельно мы справлялись с этим хорошо: 10 лет назад мы были компанией с оборотом $3 млрд, в прошлом году наш оборот превысил $7 млрд; мы были компанией очень прибыльной, очень инноваторской. Но в ближайшие пять лет искусственный интеллект, облачные и инфраструктурные решения, системы кибербезопасности будут развиваться очень быстрыми темпами. Отдавая себе в этом отчет, мы поняли, что нам нужен крупный партнер.

Поэтому слияние Samsung и Harman – это мечта, ставшая реальностью. Культуры инноваций, принятые в наших компаниях, прекрасно дополняют друг друга. Сочетание наших компетенций и брендов восхитительное: мы делаем лучшее в мире аудио – они короли видео; у них отличные компетенции в полупроводниках, электронной памяти, дисплеях, системах связи 4G и 5G – у нас технологии и налаженные каналы в автомобильной отрасли. Совместив знания и связи Harman в автомобильном мире, Samsung сможет предложить автопроизводителям свои знания и решения. Синергия идеальная. Перед Россией я был в Германии. И хочу вам сказать, что наши клиенты – немецкие автопроизводители очень воодушевлены союзом Samsung и Harman. Они спрашивали меня: когда вы сможете дать нам представление о том, что теперь будут способны поставлять нам Samsung и Harman?

А спектр будет самый широкий, вплоть до систем автономного движения.

Сейчас никто этого еще не делает. Google пытается, Apple заявила, что, возможно, попробует. Посмотрите, какая консолидация идет на рынке: Intel купила Mobileye, Qualcomm купила NXP. Цель всех этих сделок одна: создать новые цепочки добавленной стоимости. В случае Samsung и Harman такая цепочка определенно создана.

Возвращаясь к вашему вопросу, что изменилось в компании. Культура Samsung такова, что эта компания хочет расти быстро, прибыльно и развивая инновации. Samsung – это крупнейшая технологическая компания в мире, пятый по силе бренд в мире, они тратят $7 млрд на R&D в год. Они хотят, чтобы Harman росла в 2 раза быстрее [чем до сделки]. В этом направлении изменения в компании будут.