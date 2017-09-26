Lexus LS 500: Храброе веретено

Новый LS, как и сделанное с ним на одной платформе купе LC, напоминает выкатившийся на дорогу арт-объект Lexus

Перед тем, как начать работу на новым LS главный дизайнер модели Коичи Суга нарисовал триста скетчей на маленьких квадратных листочках-стикерах. Для него это был метод определить образ будущего флагмана марки, для нас — лучше понять, насколько цельным вышел дизайн пятого поколения японского седана и как продумана его конструкция.

Новый LS, как и выпущенное недавно купе LC, напоминает выкаченный на дорогу арт-объект, который, тем не менее, выглядит вполне органично на дороге, во всяком случае в антураже бетонных джунглей даун-тауна Сан Франциско и калифорнийских пейзажей. LS — откровенный вызов «чистому» североевропейскому дизайну, начинающему давлеть над остальными стилями проектирования автомобильных кузовов. Обновление флагмана считается компанией как бы перезапуском бренда: LS не столько коммерчески важная модель, сколько символ бренда, halo car, которому прочат, не удержусь от цитирования пресс-релиза, «изменить представление о роскошных автомобилях, воплощая японские традиции и культуру».

Единственный недостаток внешности LS — нефотогеничность. Вытянутая до осевой заднего колеса оконная линия на всех изображениях делает седан непропорционально длинным. Глаз же воспринимает машину гармоничной, похожей на крепкий стремительный клинок, готовый рассечь плоть пространства. Поэтому, чтобы оценить, насколько красив или уродлив LS, придется хотя бы один раз его увидеть.

Скорее всего, захочется смотреть на него снова, чтобы полюбоваться отдельными штрихами, которые вызывают не меньший восторг и восхищение мастерством дизайнеров, чем образ в целом. Этим новый седан схож с японской миниатюрой — чем дольше ее разглядываешь, тем больше находишь интересных деталей. Это «настоящий японский дизайн», говорит Суга. И этому сразу веришь.

Придуманный Toyota для США 28 лет назад бренд теперь кажется полностью вызревшим, пережившим эпоху вторичности, пересказов и компиляций чужих идей. Шаг за шагом, как стикер за стикером, у бренда проявилось лицо. В том числе благодаря радиаторной решетке. Если у предыдущих моделей она выглядела, будто машина врезалась в гигантскую наковальню и ездит без ремонта, то у нового LS наковальня, которую в компании предпочитают называть веретеном, накрепко застряла в передке. Но теперь она похожа на орудие производства небесного кузнеца, на котором японские боги создают тонкие материи мира и заостряют самые опасные дайто и сёто. Можно пожалеть только об одном — в России это произведение искусства придется частично завесить номерным знаком.

Суга называет дизайн интерьера «смелым». Действительно, если снаружи еще можно найти несколько прямых линий (самая длинная – фантомное ребро жесткости, прочерчивающее стремительную горизонталь по всему кузову), то внутри самая протяженная прямая — щель дисковода на центральной панели. Рожки-переключатели на козырьке приборной панели, глубоко утопленный и прикрытый стеклом центральный дисплей, многослойные дверные панели, «гитарный гриф», растянутый поперек салона по панели — выглядят необычно. Безупречные по качеству материалы — кожа, матовый металл, деревянный шпон, благородная ткань и даже стекло с традиционной японской резьбой (вариант дополнительной отделки) дают вместе ощущение гармонии и прикосновения к вещи штучного изготовления. Большие кресла кажутся пухлыми, но очень плотно и бережно удерживают тело: у них 28 регулировок — трудно придумать больше, – подогрев, вентиляция и несколько десятков видов массажа. Крупный тачпад на центральной консоли для управления мультимедийной системой, пожалуй, не самый удобный вариант для перемещения по меню в движущемся автомобиле, но к нему сравнительно быстро приноравливаешься. Все остальные органы управления естественны и удобны, например, разумным выглядит алгоритм управления селектора автоматической коробки передач с ручным режимом и отдельной кнопкой «паркинг». С помощью изящных лопаток с тыльной стороны руля можно менять передачи также и в автоматическом режиме, но, если их перестать придавливать, спустя какое-то время коробка возвращается в автоматический режим.

Toyota долго чуралась турбированных моторов, но зато сейчас оказалась полностью готова к переходу на них. Новый V6 рабочим объемом 3,4 л с двойным турбонаддувом (421 л. с., 600 Нм), который заменил V8 (388 л. с. и 493 Нм) на предыдущей модели, легко и совершенно равномерно ускоряет LS до разрешенных калифорнийскими законами скоростей, и даже немного быстрее. Тяга от него приходит уже примерно с полутора тысяч оборотов и ощутимой человеческими органами чувств турбоямы при разгонах не проявляется. 10-ступенчатый автомат перебирает скорости настолько незаметно, что узнать подробности о действующей передаче можно только нажав на лопатку переключения.

Откровенно говоря, вся необычность нового LS ушла в дизайн. Едет он ровно так, как положено большому полноприводному седану (будет еще заднеприводная версия LS 350 с атмосферным мотором V6 315 л. с., 380 Нм), скорее уклоном в спортивность, чем в безусловный комфорт. Повороты проходятся, что называется, как по рельсам, даже с существенным превышением рекомендованных скоростей - нащупать предел сцепления с сухим асфальтом на дорогах общего пользования не получается. При настройках шасси Sport и Sport+ кузов ощутимо потряхивает на неровностях калифорнийских хайвэев, но и острые, чуть профилированные повороты проходятся с минимальными кренами — вероятно здесь сказывается помощь адаптивной подвески AVS (Adaptive Variable Suspension), зажимающей амортизаторы в виражах. В Comfort и Normal мышцы машины кажутся расслабленными, и сиденья не так достоверно передают информацию об изъянах пострадавшего от солнечного пекла асфальта.

Отличное поведение на дороге и комфорт не в последнюю очередь заслуга новой архитектуры машины с низким центром тяжести и равной (51:49) развесовкой по осям. Задне/полноприводная платформа GA–L (Global architecture for luxury vehicles, на ней же построено купе LC), создавалась с прицелом на идеальный баланс управляемости и динамики без ущерба для комфорта. Вопреки всеобщей фитнесс-истерии в автопроме, LS в новом поколении стал тяжелее, выяснили мы у главного инженера модели Тошио Асахи. Несмотря на множество алюминиевых деталей в подвеске и силовой структуре кузова, внешним панелям из авиационного метала, мотору V6 вместо V8, машина оказалась больше весом. На расспросы, откуда лишние килограммы, Асахи, не вдаваясь в подробности, пояснил, что инженеры в первую очередь добивались необходимой жесткости кузова и безопасности всей конструкции. На упреки про обратные тенденции у конкурентов, он только лукаво улыбнулся и сказал, что в Lexus хорошо знают, сколько на самом деле весят конкуренты.

Заднее правое пассажирское место, оснащенное в нашей версии раздвигающимся в полулежачее состояние креслом executive с оттоманкой полностью управляется с пульта-планшета, встроенного в центральный подлокотник (он поднимается назад, теоретически освобождая третье место на втором ряду). Переднее пассажирское кресло при этом отъезжает вперед до упора, его подголовник подламывается вперед, сохраняя обзор водителю в правое наружное зеркало. Кресло регулируется во всех имеющих смысл координатах, включая наклон подушки, запас регулировок кажется достаточным. При росте 179 см мои ноги почти уперлись в тыльную сторону переднего сидения, то есть вытянуть полностью носки уже не получилось. С тачскрина регулируются и микроклимат сидений, и выбираются бесчисленные варианты массажа — можно выбирать виды, отдельные поверхности сидений и интенсивность. Еще LS приподнимается на несколько сантиметров пневмоподвеской при открывании дверей, а задние сидения слегка сдвигаются, как бы показывая готовность принять пассажира. Это часть концепции традиционного японского гостеприимства «омотенаши», примененной в разработке седана.

Звукоизоляция — спереди и сзади - отменная, хотя и не полностью глухая — вполне различимы сильные удары шин по стыкам и отдельные, в основном приятные, подробности работы мотора при разгонах. Иногда, вдруг без явного повода слегка закладывало уши, что могло стать последствием работы системы активного шумоподавления, применяющегося в машине. Опционная аудиосистема Mark Levinson со встроенными в потолок колонками (используются для создания объемного звука) вновь порадовала естественным звучанием и исчерпывающей передачей деталей.

Мозговой штурм дизайнера Суги отозвался еще и в одном из видов дополнительной отделки салона - в стиле оригами, когда двери покрываются свернутыми вручную полотнами ткани, и это напоминает облепленную стикерами доску. Эффектно, необычно, но понравится, наверное, не многим. Оригами — опция, возможность выбрать. А Lexus недаром проводит многие заметные конкурсы для стилистов, справедливо полагая, что найти хороший и смелый дизайн — верный способ сделать лучше весь предмет в целом.