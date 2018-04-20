Lexus NX: спокойный кайдзю
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Кого же он мне так напоминает? Понятно, что предыдущую версию самого себя – игра «найди 10 отличий» требует изрядной наблюдательности. Понятно, что более крупную модель Lexus RX – разница тут главным образом в размерах. Но есть в этих резких гранях, острых углах и огромном трапециевидном зеве радиаторной решетки сходство с чем-то еще. Точнее, с кем-то. Ах, да. Ведь недавно вышло продолжение фантастического блокбастера «Тихоокеанский рубеж» про битву гигантских роботов с чудовищами из параллельного измерения, вот там-то я и видел эти хищные черты. Нет, не у роботов. Lexus NX – словно маленький кайдзю, опасное создание из другого мира, где гармония складывается из самых причудливых форм. Так что морда топором (хотя японцы называют эту форму радиаторной решетки веретеном) через некоторое время уже кажется не только агрессивной, но даже красивой.
Изнутри Lexus NX выглядит гораздо консервативнее, но это на первый взгляд. Потому что отдельные эргономические решения можно объяснить только тем, что управлять этим автомобилем будут лишь отдаленно похожие на нас существа. У них, например, очень длинные руки. Человеку к экрану мультимедийной системы тянуться неудобно – он расположен не наверху, а скорее в дальнем конце центральной консоли, напоминающей очень пологую террасу. Но тянуться и не надо. А надо вспомнить, как пользоваться тачпэдом, о котором в эпоху сенсорных дисплеев начинаешь понемногу забывать.
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