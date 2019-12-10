Почему General Motors окончательно покидает Россию

«АвтоВАЗ» уже подписал соглашение с GM о выкупе доли, сообщил российский автоконцерн. Сделка будет закрыта до конца 2019 г., пояснил представитель «АвтоВАЗа». Условия стороны не раскрывают. «Мы можем подтвердить, что GM отказалась от совместного предприятия», – сказал представитель штаб-квартиры GM.