Почему General Motors окончательно покидает Россию
Компания продает «АвтоВАЗу» последний российский актив – долю в СП «GM-АвтоВАЗ»
Крупнейший в России автопроизводитель «АвтоВАЗ» получил разрешение Федеральной антимонопольной службы на покупку 50% акций «GM-АвтоВАЗа», сообщило ведомство. Это СП российской компании с GM. У каждого из партнеров в нем по 50%.
«АвтоВАЗ» уже подписал соглашение с GM о выкупе доли, сообщил российский автоконцерн. Сделка будет закрыта до конца 2019 г., пояснил представитель «АвтоВАЗа». Условия стороны не раскрывают. «Мы можем подтвердить, что GM отказалась от совместного предприятия», – сказал представитель штаб-квартиры GM.
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