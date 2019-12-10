Авто

Почему General Motors окончательно покидает Россию

Компания продает «АвтоВАЗу» последний российский актив – долю в СП «GM-АвтоВАЗ»
Владимир Штанов
Владимир Штанов
СП «GM-АвтоВАЗ» стало одним из первых в российском автопроме предприятий с участием иностранного капитала /Алексей Сухоруков / РИА Новости

Крупнейший в России автопроизводитель «АвтоВАЗ» получил разрешение Федеральной антимонопольной службы на покупку 50% акций «GM-АвтоВАЗа», сообщило ведомство. Это СП российской компании с GM. У каждого из партнеров в нем по 50%.

«АвтоВАЗ» уже подписал соглашение с GM о выкупе доли, сообщил российский автоконцерн. Сделка будет закрыта до конца 2019 г., пояснил представитель «АвтоВАЗа». Условия стороны не раскрывают. «Мы можем подтвердить, что GM отказалась от совместного предприятия», – сказал представитель штаб-квартиры GM.

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