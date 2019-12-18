Лондонский Сити вводит запреты на бензиновые и дизельные автомобили
Финансовый район – один из самых загрязненных в Великобритании
На одной из улиц лондонского Сити впервые в Великобритании будет запрещено движение автомобилей с двигателем внутреннего сгорания (ДВС) – как дизельных, так и бензиновых. City of London Corporation, которая управляет финансовым районом Лондона, намерена с конца марта 2020 г. полностью запретить их появление на Beech Street, которая проходит в том числе через туннель Barbican. Штраф составит 130 фунтов ($170) за каждый въезд такой машины на улицу; исключение сделано для некоторых гибридных автомобилей, карет скорой помощи, мусоросборщиков и служб доставки.
Решение еще должно одобрить столичное транспортное управление Transport for London, отмечает Financial Times.
Вы видите 25% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью