Лондонский Сити вводит запреты на бензиновые и дизельные автомобили

На одной из улиц лондонского Сити впервые в Великобритании будет запрещено движение автомобилей с двигателем внутреннего сгорания (ДВС) – как дизельных, так и бензиновых. City of London Corporation, которая управляет финансовым районом Лондона, намерена с конца марта 2020 г. полностью запретить их появление на Beech Street, которая проходит в том числе через туннель Barbican. Штраф составит 130 фунтов ($170) за каждый въезд такой машины на улицу; исключение сделано для некоторых гибридных автомобилей, карет скорой помощи, мусоросборщиков и служб доставки.