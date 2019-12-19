Mercedes-Benz GLC 300d: сутулый слуга
Чего не хватает в немецком кроссовере, хотя он и быстр, и удобен
Хотелось бы для начала заявить решительный протест. Автомобильный дизайн, к сожалению, лет двадцать как превратился в соревнование обмылков, и не то чтобы отраду – чего отрадного-то в рычащих огромных комодах на колесах? – но хотя бы какое-то веселье глазу давали внедорожники. Брутальность их форм, правда, часто сопровождалась брутальностью владельцев, но тут уж ничего не поделаешь. Безликие обмылки жались по сторонам – и правильно!
А 10 лет назад на автомобильной сцене появился странный гибрид, и его назвали «купе-кроссовер». Эдакая попытка дизайнерской политкорректности – обмылок с элементами брутальности. Сгорбившееся создание, высоко посаженное на большие колеса.
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