Британия хочет запретить продажу автомобилей с выхлопными газами к 2035 году
Участники отрасли считают такую цель нереальной без значительных субсидий
Великобритания намерена запретить продажу бензиновых, дизельных и гибридных автомобилей к 2035 г. Об этом премьер-министр Борис Джонсон объявил на мероприятии, посвященном будущему климатическому саммиту ООН в Глазго.
Изначально планировалось прекратить продажи только бензиновых и дизельных автомобилей с 2040 г. А для некоторых гибридных сделать исключение. Но эксперты предупредили, что этого будет недостаточно для достижения масштабной цели – сокращения нетто-выбросов парниковых газов в стране до нуля к 2050 г., отмечает BBC. Поэтому правительство решило приблизить запрет на пять лет и ужесточить, оставив только электромобили и машины на водородных топливных элементах.
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