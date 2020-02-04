Британия хочет запретить продажу автомобилей с выхлопными газами к 2035 году

Изначально планировалось прекратить продажи только бензиновых и дизельных автомобилей с 2040 г. А для некоторых гибридных сделать исключение. Но эксперты предупредили, что этого будет недостаточно для достижения масштабной цели – сокращения нетто-выбросов парниковых газов в стране до нуля к 2050 г., отмечает BBC. Поэтому правительство решило приблизить запрет на пять лет и ужесточить, оставив только электромобили и машины на водородных топливных элементах.