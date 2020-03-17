В ЕС останавливается выпуск автомобилей
PSA Group
Французская PSA Group 16–19 марта закрывает европейские заводы из-за распространения коронавируса. До 27 марта будут остановлены заводы по производству автомобилей Peugeot, Citroen и DS во Франции, Испании, Португалии и Словакии, заводы Opel в Германии и Польше и заводы Vauxhall в Великобритании, сообщила компания.
PSA закрывает предприятия из-за ускорения распространения эпидемии COVID-19 вблизи некоторых производственных площадок. Сбои в поставках комплектующих от основных поставщиков и резкое падение спроса на автомобильных рынках также стали причинами закрытия, сказала компания. PSA не сообщила, будут ли закрыты заводы по производству трансмиссий в Австрии, Венгрии, Польше и Франции.
Российского подразделения приостановка производства не касается, сообщил «Ведомостям» представитель PSA в России: «Завод в Калуге продолжает работать в штатном режиме, действующее распоряжение на него не распространяется».
Renault
Renault закрывает промышленные объекты во Франции с вечера 16 марта «до дальнейшего уведомления», сообщила компания. Автопроизводитель заявил, что приостановил производство для защиты сотрудников от вспышки коронавируса и «в соответствии с мерами, принятыми правительством Франции». Остановка коснется 12 объектов и 18 000 сотрудников. Ситуация на других заводах в Европе будет зависеть от условий в каждой стране, сообщила компания. Ранее в понедельник Renault закрыла на несколько дней два завода в Испании из-за нехватки комплектующих. В ЕС у Renault Group также есть заводы в Словении и Румынии (Dacia). Заводы в Турции и Марокко также поставляют продукцию в Европу. «Российского завода Renault принятые во Франции меры пока никак не коснутся, – сказала «Ведомостям» директор по связям с общественностью «Renault Россия» Оксана Вершинина. – Но ситуация быстро меняется, мы анализируем возможность влияния на нас».
Nissan остановил крупнейший автозавод Великобритании
issan прекратил выпуск машин на крупнейшем в Великобритании автомобильном заводе из-за пандемии коронавируса. Завод Nissan в на северо-востоке Англии выпустил в 2019 г. почти 350 000 машин (модели Qashqai, Juke и Leaf) из 1,3 млн автомобилей произведенных в Великобритании. «Сейчас изучаются дальнейшие меры, пока мы оцениваем сбои в цепочках поставок и внезапное падение спроса на рынке, вызванное чрезвычайной ситуацией с COVID-19», сообщила компания.
Renault Group является третьим по величине автопроизводителем в Европе после Volkswagen Group и PSA Group. С 15 марта во Франции закрыты все общественные заведения, кроме продуктовых магазинов, аптек, банков и заправочных станций.
Volkswagen Group
Volkswagen Group объявила, что в течение этой недели приостановит производство на заводах в Италии, Португалии, Словакии и Испании и готовится закрыть остальные заводы в Европе из-за распространения коронавируса, сообщает Automotive News Europe. «Учитывая существенное ухудшение ситуации с продажами и возросшую неопределенность в отношении поставок комплектующих на заводы, производство на заводах брендов группы в ближайшее время должно быть приостановлено», – цитирует ANE гендиректора VW Group Герберта Дисса.
Ford приостанавливает производство в континентальной Европе
Ford приостанавливает производство автомобилей и двигателей на производственных площадках в континентальной Европе, сообщила компания. Заводы в Кельне и Зарлуи (Германия) и Крайове (Румыния) остановятся 19 марта, приостановка продлится нескольких недель. Сборочный и моторный завод Ford в Валенсии (Испания) уже временно остановил производство с понедельника после того, как у троих рабочих был подтверждено заражение коронавирусом. Точная продолжительность приостановки заводов зависит от многих факторов: распространение коронавируса, ограничения на передвижение в странах и на уровне ЕС, в том числе пересечение границ, способность поставщиков доставлять компоненты и возвращение клиентов в дилерские центры, многие из которых сейчас закрыты из-за мер, принятых правительствами стран, сказала компания. Моторных заводов Ford в Бридженде и Дэгенеме (Великобритании) приостановки производства не коснулись, уточняет Automotive News Europe. Ford поставляет двигатели с обоих заводов Jaguar Land Rover, которая пока не объявила, как будет реагировать на пандемию. Завод d Дэгенеме также поставляет дизельные двигатели на собственные заводы Ford в Турции, и дизельные V6 в США для пикапов Ford F150. Заводы Ford в Турции пока открыты.
Производство до конца этой недели будет остановлено на заводах марки VW в Испании, Португалии (Сетубал), Словакии (Братислава) и заводах Lamborghini и Ducati в Италии, сказал Дисс. Большинство других немецких и европейских предприятий начнут готовиться к приостановке производства, которая, вероятно, продлится две недели.
Влиятельный совет работников VW Group пришел к выводу, что рабочие на заводах не могут находиться на безопасном расстоянии друг от друга, чтобы предотвратить заражение, и рекомендовал приостановить производство.
Неопределенность с последствиями пандемии COVID-19 означает, что невозможно дать какие-либо прогнозы относительно прибыльности в этом году, заявила VW Group, владеющая брендами Audi, Bentley, Bugatti, Ducati, Lamborghini, Porsche, Seat и Skoda. «2020 год будет очень трудным. Пандемия коронавируса ставит нас перед неясными операционными и финансовыми проблемами. Также существуют опасения по поводу длительных последствий для экономики», – сказал Дисс.
FCA
16 марта о приостановке заводов на две недели объявила Fiat Chrysler Automobiles (FCA). Это сделано для защиты персонала от пандемии коронавируса и адаптации к снижению спроса, сообщила компания. Производство марок Fiat и Maserati будет остановлено до 27 марта на итальянских заводах в Мельфи, Помильяно, Кассино, Мирафиори, Грульяско и Модене. Заводы FCA в Сербии и Польше также будут закрыты, сообщил автопроизводитель. «Временное прекращение [производства] позволит группе эффективно реагировать на нарушение спроса на рынке, обеспечивая оптимизацию поставок», – говорится в заявлении FCA. Когда рыночный спрос возобновится, компания будет готова обеспечить запланированный уровень производства. Во всей Италии с 10 марта введены жесткие ограничения на передвижение, закрыты все общественные заведения.