Самоуправляемые автомобили будут доставлять онлайн-заказы в Калифорнии

Процесс доставки будет бесконтактным, утверждает стартап. Когда клиент сделает заказ на сайте Yamibuy, где можно купить различные товары от продуктов питания до косметики, самоуправляемый автомобиль доставит его к дому покупателя. Тот сможет сам забрать его из машины, или оператор, который находится в автомобиле, оставит его перед дверью. В день Pony.ai сможет выполнять от 500 до 700 заказов, пишет CNBC со ссылкой на представителя компании.