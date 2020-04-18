Самоуправляемые автомобили будут доставлять онлайн-заказы в Калифорнии

Самоуправляемые автомобили будут доставлять онлайн-заказы в КалифорнииКитайский стартап запустил сервис на фоне пандемии коронавируса
Китайский стартап Pony.ai, занимающийся разработкой самоуправляемых автомобилей, сообщил в пятницу, что начинает с их помощью доставлять онлайн-заказы в Калифорнии.
Около 90% потребителей в США сейчас соблюдают режим самоизоляции, в результате чего они стали чаще покупать товары в интернете. Из-за этого Amazon даже решила нанять дополнительно 175 000 человек для работы на складах и в службе доставки.
Другие сервисы онлайн-заказов тоже пользуются высоким спросом, и Pony.ai, которому в марте пришлось остановить тестирование своих самоуправляемых такси на улицах калифорнийского города Ирвайн, также решил заняться доставкой. Сервис будет работать в партнерстве с местным онлайн-ритейлером Yamibuy только в Ирвайне, где проживает свыше 200 000 человек. Для доставки товаров Pony.ai переоборудовал 10 электромобилей Hyundai Kona, которые раньше использовал в качестве роботакси.
Процесс доставки будет бесконтактным, утверждает стартап. Когда клиент сделает заказ на сайте Yamibuy, где можно купить различные товары от продуктов питания до косметики, самоуправляемый автомобиль доставит его к дому покупателя. Тот сможет сам забрать его из машины, или оператор, который находится в автомобиле, оставит его перед дверью. В день Pony.ai сможет выполнять от 500 до 700 заказов, пишет CNBC со ссылкой на представителя компании.
В декабре 2019 г. власти Калифорнии разрешили тестирование и коммерческое использование легковых самоуправляемых автомобилей для доставки товаров. Этот сервис может стать важным источником выручки для компании в будущем и позволит эффективнее использовать самоуправляемые автомобили, комбинируя перевозку людей и товаров, рассказал сооснователь Pony.ai Джеймс Пэн в интервью Financial Times.
Pony.ai был основан в 2016 г. Во время последнего раунда финансирования в феврале стартап привлек $462 млн, в результате чего был оценен примерно в $3 млрд. В числе его инвесторов – японский автопроизводитель Toyota.