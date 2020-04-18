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Самоуправляемые автомобили будут доставлять онлайн-заказы в Калифорнии

Китайский стартап запустил сервис на фоне пандемии коронавируса
Алексей Невельский
Pony.ai

Китайский стартап Pony.ai, занимающийся разработкой самоуправляемых автомобилей, сообщил в пятницу, что начинает с их помощью доставлять онлайн-заказы в Калифорнии.

Около 90% потребителей в США сейчас соблюдают режим самоизоляции, в результате чего они стали чаще покупать товары в интернете. Из-за этого Amazon даже решила нанять дополнительно 175 000 человек для работы на складах и в службе доставки.

Другие сервисы онлайн-заказов тоже пользуются высоким спросом, и Pony.ai, которому в марте пришлось остановить тестирование своих самоуправляемых такси на улицах калифорнийского города Ирвайн, также решил заняться доставкой. Сервис будет работать в партнерстве с местным онлайн-ритейлером Yamibuy только в Ирвайне, где проживает свыше 200 000 человек. Для доставки товаров Pony.ai переоборудовал 10 электромобилей Hyundai Kona, которые раньше использовал в качестве роботакси.

Такси и каршеринг становятся службами доставки из-за коронавируса

Это может отчасти компенсировать падение пассажирского спроса

Процесс доставки будет бесконтактным, утверждает стартап. Когда клиент сделает заказ на сайте Yamibuy, где можно купить различные товары от продуктов питания до косметики, самоуправляемый автомобиль доставит его к дому покупателя. Тот сможет сам забрать его из машины, или оператор, который находится в автомобиле, оставит его перед дверью. В день Pony.ai сможет выполнять от 500 до 700 заказов, пишет CNBC со ссылкой на представителя компании.

В декабре 2019 г. власти Калифорнии разрешили тестирование и коммерческое использование легковых самоуправляемых автомобилей для доставки товаров. Этот сервис может стать важным источником выручки для компании в будущем и позволит эффективнее использовать самоуправляемые автомобили, комбинируя перевозку людей и товаров, рассказал сооснователь Pony.ai Джеймс Пэн в интервью Financial Times.

Pony.ai был основан в 2016 г. Во время последнего раунда финансирования в феврале стартап привлек $462 млн, в результате чего был оценен примерно в $3 млрд. В числе его инвесторов – японский автопроизводитель Toyota.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных