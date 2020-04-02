Такси и каршеринг становятся службами доставки из-за коронавируса
Количество поездок на такси и каршеринге в Москве стремительно падает после введения режима полной самоизоляции. Если 26 марта спрос на такой транспорт в утренние часы сократился на 23% год к году, то уже к 1 апреля число воспользовавшихся такси упало на 59%, а каршерингом – на 61%. Такие данные дает пресс-служба департамента транспорта Москвы.
Режим самоизоляции для москвичей был введен 30 марта указом мэра Сергея Собянина. Покидать квартиру разрешается только в редких случаях: для экстренной медицинской помощи, поездок на работу, если она не приостановлена, а также похода в магазин или аптеку, для выгула домашних животных и выноса мусора. Позднее в Москве будет введена система пропусков. Аналогичные меры вводят и российские регионы.
В отдельные дни в Москве число поездок на такси, заказанных через сервис «Ситимобил», падает более чем на 30% неделя к неделе, говорит представитель компании Георгий Лобушкин. Из-за строгого режима самоизоляции падение спроса на такси ускорится, полагает он.