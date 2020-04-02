Такси и каршеринг становятся службами доставки из-за коронавируса

Количество поездок на такси и каршеринге в Москве стремительно падает после введения режима полной самоизоляции. Если 26 марта спрос на такой транспорт в утренние часы сократился на 23% год к году, то уже к 1 апреля число воспользовавшихся такси упало на 59%, а каршерингом – на 61%. Такие данные дает пресс-служба департамента транспорта Москвы.