Сервис заказа такси «Ситимобил» запустил курьерскую доставку

Сервис доставки есть и у других крупных агрегаторов такси. По такой же модели уже несколько лет работает сервис Gett Delivery. Курьерская доставка есть и у крупного регионального сервиса заказа такси «Максим»: его пользователи могут заказать доставку посылки или попросить таксиста купить и привезти товары по списку.