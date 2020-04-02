Сервис заказа такси «Ситимобил» запустил курьерскую доставку
Сервис заказа такси «Ситимобил» сообщил о запуске услуги доставки: пользователи могут отправить посылку другому человеку. Доставлять заказы будут водители – партнеры сервиса.
Услуга доступна во всех городах присутствия «Ситимобил» – всего их 47: Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону и др. Минимальная стоимость доставки – 149 руб., она зависит от спроса в момент заказа и расстояния. Посылка должна быть упакована в конверт или коробку и весить не более 20 кг. Передать с таксистом животных нельзя.
Это должно помочь водителям частично компенсировать снижение спроса на поездки, рассказал исполнительный директор «Ситимобил» Виталий Бедарев. Вскоре таксисты также начнут доставлять товары, заказанные на входящих в экосистемы «Сбербанка» и Mail.ru Group платформах, без подробностей добавил он.
Сервис доставки есть и у других крупных агрегаторов такси. По такой же модели уже несколько лет работает сервис Gett Delivery. Курьерская доставка есть и у крупного регионального сервиса заказа такси «Максим»: его пользователи могут заказать доставку посылки или попросить таксиста купить и привезти товары по списку.
«Яндекс.Такси» 1 апреля запустил доставку из магазинов «Вкусвилл» и «Азбука вкуса». Ранее представитель «Яндекс.Такси» рассказал «Ведомостям», что компания ведет переговоры об организации доставки с другими крупными ритейлерами и не только продовольственными. 19 марта «Яндекс.Такси» заявило о готовности в ближайшее время организовать доставку безрецептурных лекарств из крупнейших аптечных сетей России.