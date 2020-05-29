Каким приедет в XXI век любимый автомобиль Джеймса Бонда

Последние месяцы вопрос был не в том, отправят ли Энди Палмера в отставку с поста президента и гендиректора Aston Martin Lagonda, а в том, когда именно это произойдет. Да, у Палмера множество заслуг. Взять хотя бы то, что при нем компания не обанкротилась, как делала 7 раз за свою 107-летнюю историю. Напротив, впервые с 2008 г. Aston Martin Lagonda показала четыре прибыльных квартала подряд, вот-вот выпустит первый в своей истории кроссовер DBX и провела успешное IPO (ее оценили в 17 ожидаемых годовых выручек, больше, чем Ferrari – 15).