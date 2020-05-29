Каким приедет в XXI век любимый автомобиль Джеймса Бонда

Каким приедет в XXI век любимый автомобиль Джеймса БондаИ какое наследство принимает новый гендиректор Aston Martin Lagonda Тобиас Мёрс
Последние месяцы вопрос был не в том, отправят ли Энди Палмера в отставку с поста президента и гендиректора Aston Martin Lagonda, а в том, когда именно это произойдет. Да, у Палмера множество заслуг. Взять хотя бы то, что при нем компания не обанкротилась, как делала 7 раз за свою 107-летнюю историю. Напротив, впервые с 2008 г. Aston Martin Lagonda показала четыре прибыльных квартала подряд, вот-вот выпустит первый в своей истории кроссовер DBX и провела успешное IPO (ее оценили в 17 ожидаемых годовых выручек, больше, чем Ferrari – 15).
Aston Martin Lagonda Global Holdings plc
Основные акционеры (данные компании на 18 мая 2020 г. с учетом размещения новых акций): Yew Tree Лоуренса Стролла (25%), Prestige/Strategic European Investment Group (22,2%), кувейтская Adeem/Primewagon (8,5%), Invesco (6,9%), Mercedes-Benz (3,1%).
Капитализация – 776,5 млн фунтов ($951,2 млн).
Финансовые показатели (2019 г.): выручка – 1,1 млрд фунтов ($1,3 млрд), чистый убыток – 104,4 млн фунтов ($133,2 млн).
Продажи (2019 г.) – 5862 автомобиля.
Производители люксовых автомобилей Lagonda (основана в 1899 г.) и Aston Martin (в 1913 г.) объединились в 1947 г., когда были куплены сэром Дэвидом Брауном. Компания производит престижные спортивные автомобили. С октября 2018 г. торгуется на LSE (в ходе IPO компания привлекла 1,19 млн фунтов за 27,5% акций и была оценена в 4,3 млрд фунтов).
Мёрс рискует
В воскресенье, 24 мая, блог Financial Times взорвал автомобильный мир новостью: Палмер немедленно уходит из Aston Martin Lagonda, а с 1 августа его место займет Тобиас Мёрс, который сейчас совмещает должности генерального и технического директор Mercedes-AMG. (До того как Мёрс вступит в должность, обязанности президента и гендиректора будет исполнять Кит Стэнтон, сейчас он вице-президент и директор по производству).Во вторник утром компания это подтвердила – и котировки акций Aston Martin Lagonda на открытие торгов 26 мая взлетели на 38% (на закрытие рост составил 27,9%).
Уходя из AMG, Мёрс делает рискованную ставку. В автомобильном мире AMG называют «ускорителем карьеры», все три предшественника Мёрса в AMG вошли в совет директоров Daimler. Последний из них, Ола Каллениус, стал председателем правления Daimler AG и возглавил подразделение Mercedes-Benz Cars. У Мёрса с его опытом и репутацией классного профессионала были все шансы повторить его путь. В течение 2013–2019 гг. он увеличил продажи AMG болле чем в 4 раза.
Мёрс поставил свое будущее в зависимость от бренда, который больше века не может твердо встать на ноги. У Ferrari и Porsche тоже хватало и хватает проблем, но за их спиной стоят мощные профильные акционеры – Fiat и VW. Aston Martin Lagonda тесно сотрудничает с Daimler, на многих ее машинах стоят немецкие двигатели, однако у Daimler меньше 5% акций производителя суперкаров.