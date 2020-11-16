Тот факт, что NIO оказалась почти на $2 млрд дороже крупнейшего американского автогиганта, – очередной курьез нашего времени. Китайская компания выпустила менее 64 000 машин за всю свою историю – первым в продаже появился ее суперкар в 2016 г., затем добавилось три модели SUV. А General Motors только за прошлый год изготовила 2,9 млн легковых и грузовых автомобилей.