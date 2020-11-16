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Китайский производитель электромобилей NIO стоит дороже General Motors

А основатель компании Ли Бин строит амбициозные планы «догнать или даже превзойти Tesla»
Софья Корепанова
Основатель, гендиректор NIO Ли Бин /Giulia Marchi / Bloomberg via Getty Images

Тот факт, что NIO оказалась почти на $2 млрд дороже крупнейшего американского автогиганта, – очередной курьез нашего времени. Китайская компания выпустила менее 64 000 машин за всю свою историю – первым в продаже появился ее суперкар в 2016 г., затем добавилось три модели SUV. А General Motors только за прошлый год изготовила 2,9 млн легковых и грузовых автомобилей.

NIO основал Ли Бин, он же Уильям Ли – такой псевдоним он взял для общения с западными бизнесменами. Его называют крестным отцом китайской индустрии электромобилей. Он первым среди китайских конкурентов сектора вывел свою компанию на Нью-Йоркскую фондовую биржу, сейчас его состояние, по оценке Forbes, – $6,7 млрд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных