Китайский производитель электромобилей NIO стоит дороже General MotorsА основатель компании Ли Бин строит амбициозные планы «догнать или даже превзойти Tesla»
Тот факт, что NIO оказалась почти на $2 млрд дороже крупнейшего американского автогиганта, – очередной курьез нашего времени. Китайская компания выпустила менее 64 000 машин за всю свою историю – первым в продаже появился ее суперкар в 2016 г., затем добавилось три модели SUV. А General Motors только за прошлый год изготовила 2,9 млн легковых и грузовых автомобилей.
NIO основал Ли Бин, он же Уильям Ли – такой псевдоним он взял для общения с западными бизнесменами. Его называют крестным отцом китайской индустрии электромобилей. Он первым среди китайских конкурентов сектора вывел свою компанию на Нью-Йоркскую фондовую биржу, сейчас его состояние, по оценке Forbes, – $6,7 млрд.
Вы видите 4% этого материала
Подпишитесь или прочитайте статью целиком по Wi-Fi в кофейнях «Шоколадница» Москвы и области