Китайский конкурент Tesla привлек уже более $2 млрд

Китайский конкурент Tesla привлек уже более $2 млрдАналитики предрекают бум дешевых электромобилей
Основанный в 2014 г. стартап Xpeng Motors, производящий электромобили, закрыл раунд инвестиций на $500 млн, среди инвесторов – Aspex, Coatue, Hillhouse Capital Sequoia и Capital China, сообщает South China Morning Post. В ноябре прошлого года Xpeng получила $400 млн от группы инвесторов во главе с Xiaomi (с этой компанией стартап будет разрабатывать технологии управления функциями автомобиля через смартфон). Среди других акционеров – IDG Capital, Foxconn и Alibaba. Общий объем привлеченных инвестиций составляет около $2,2 млрд. Следующим шагом может быть размещение акций на американской бирже NASDAQ по примеру двух других китайских производителей электромобилей – Nio и Li Auto. Первый смог привлечь $1 млрд в рамках IPO в 2018 г., второй подал заявку в середине июля и рассчитывает на сумму в 10 раз меньше.
В апреле Xpeng начала поставки своей второй модели – спортивного седана P7, дебютировавшего на Шанхайском автосалоне в апреле 2019 г. Стоимость новинки составляет около $35 000, треть от стоимости конкурента Tesla Model S и примерно 80% от цены меньшей по размеру Tesla Model 3.
В мае Xpeng получила долгожданную лицензию на выпуск продукции на своем только что построенном заводе в городе Чжаоцин на западе китайской провинции Гуандун. До сих пор компания производила свою первую модель – электрический кроссовер G3 – на мощностях Haima Automobile, подразделении госкомпании FAW Group. К июлю этого года совокупный объем продаж компании превысил 20 000 электромобилей.