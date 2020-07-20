Китайский конкурент Tesla привлек уже более $2 млрд

Основанный в 2014 г. стартап Xpeng Motors, производящий электромобили, закрыл раунд инвестиций на $500 млн, среди инвесторов – Aspex, Coatue, Hillhouse Capital Sequoia и Capital China, сообщает South China Morning Post. В ноябре прошлого года Xpeng получила $400 млн от группы инвесторов во главе с Xiaomi (с этой компанией стартап будет разрабатывать технологии управления функциями автомобиля через смартфон). Среди других акционеров – IDG Capital, Foxconn и Alibaba. Общий объем привлеченных инвестиций составляет около $2,2 млрд. Следующим шагом может быть размещение акций на американской бирже NASDAQ по примеру двух других китайских производителей электромобилей – Nio и Li Auto. Первый смог привлечь $1 млрд в рамках IPO в 2018 г., второй подал заявку в середине июля и рассчитывает на сумму в 10 раз меньше.