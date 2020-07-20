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Китайский конкурент Tesla привлек уже более $2 млрд

Аналитики предрекают бум дешевых электромобилей
Илья Виноградов
Xpeng Motors

Основанный в 2014 г. стартап Xpeng Motors, производящий электромобили, закрыл раунд инвестиций на $500 млн, среди инвесторов – Aspex, Coatue, Hillhouse Capital Sequoia и Capital China, сообщает South China Morning Post. В ноябре прошлого года Xpeng получила $400 млн от группы инвесторов во главе с Xiaomi (с этой компанией стартап будет разрабатывать технологии управления функциями автомобиля через смартфон). Среди других акционеров – IDG Capital, Foxconn и Alibaba. Общий объем привлеченных инвестиций составляет около $2,2 млрд. Следующим шагом может быть размещение акций на американской бирже NASDAQ по примеру двух других китайских производителей электромобилей – Nio и Li Auto. Первый смог привлечь $1 млрд в рамках IPO в 2018 г., второй подал заявку в середине июля и рассчитывает на сумму в 10 раз меньше.

В апреле Xpeng начала поставки своей второй модели – спортивного седана P7, дебютировавшего на Шанхайском автосалоне в апреле 2019 г. Стоимость новинки составляет около $35 000, треть от стоимости конкурента Tesla Model S и примерно 80% от цены меньшей по размеру Tesla Model 3.

В мае Xpeng получила долгожданную лицензию на выпуск продукции на своем только что построенном заводе в городе Чжаоцин на западе китайской провинции Гуандун. До сих пор компания производила свою первую модель – электрический кроссовер G3 – на мощностях Haima Automobile, подразделении госкомпании FAW Group. К июлю этого года совокупный объем продаж компании превысил 20 000 электромобилей.

Ранее по теме: Илон Маск одним твитом обрушил капитализацию Tesla на $15 млрд
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных