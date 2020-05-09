Автопроизводители начали перезапуск заводов в Европе

Кроме усложнения санитарных мер перезапуску нормальной работы автопроизводителей мешает неопределенность со спросом на автомобили. Введение карантинных мер и закрытие автосалонов привело к рекордному падению продаж автомобилей в Европе. В марте они снизились на 52%, и почти полностью продажи машин прекратились в апреле: на 96% они сократились в Испании, на 98% в Италии, на 97% в Великобритании, на 89% во Франции. В Германии продажи в апреле упали на на 61%. Никто не ждет полного возврата к нормальным показателям рынка сразу же после ослабления санитарных ограничений, говорят представители компаний. Пока правительства, например, Германии и Франции, отложили до середины лета принятие экстренных мер поддержки спроса на авторынке, о которых просили автопроизводители.