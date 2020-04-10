Китайский авторынок оживает

Продажи автомобилей в Китае в марте упали на 40,8% в годовом выражении до 1,08 млн штук, заявила Китайская ассоциация легковых автомобилей (CPCA). Такое резкое снижение неудивительно на фоне пандемии коронавируса. Но это намного лучше результата в 310 000 машин в феврале, когда спрос упал на 79%. Tesla и вовсе показала лучший для себя результат в стране.