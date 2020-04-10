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Китайский авторынок оживает

Tesla в марте установила рекорд продаж на местном рынке
Алексей Невельский
При нынешней ситуации в Европе и США китайский рынок, возможно, обеспечит крупнейшим автопроизводителям до 50% продаж в этом году /Xiao Yijiu / Xinhua via ZUMA Wire / ТАСС

Продажи автомобилей в Китае в марте упали на 40,8% в годовом выражении до 1,08 млн штук, заявила Китайская ассоциация легковых автомобилей (CPCA). Такое резкое снижение неудивительно на фоне пандемии коронавируса. Но это намного лучше результата в 310 000 машин в феврале, когда спрос упал на 79%. Tesla и вовсе показала лучший для себя результат в стране.

Улучшение ситуации заставляет автопроизводителей надеяться на восстановление собственного бизнеса и в самом Китае, и в других странах, где их производства зависят от поставляемых из Китая запчастей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных