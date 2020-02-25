В чем смысл стратегии Tesla

Мало у каких компаний найдется столько же поклонников и критиков, как у Tesla. Но ни у кого не вызывает сомнения тот факт, что Tesla развернула развитие автомобильной отрасли в направлении электромобилей, а ее выручка продолжает расти (в 2019 г. она превысила $20 млрд). К началу 2020 г. Tesla стала лучшей автомобильной компанией по суммарной выручке, росту продаж и долгосрочной капитализации. Действия компании многим кажутся безумными, но в них явно есть смысл.