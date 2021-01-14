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Авторынок России справился с пандемичным 2020 годом лучше других авторынков мира

Но до объемов 2019 года он не восстановится и в 2021 году
Анастасия Львова
Во время пандемии только российский и китайский авторынки упали менее чем на 10%, остальной мир пережил более драматичное падение /Андрей Гордеев / Ведомости

Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России вырастут в 2021 г. на 2,1% и превысят 1,6 млн единиц. Такой прогноз сделал председатель комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) Томас Штэрцель, выступая на конференции 14 января.

По его словам, в 2020 г., несмотря на пандемию, в стране было продано 1,598 млн легковых машин. Это на 9,1% меньше, чем в 2019 г., но больше сентябрьских прогнозов АЕБ в 1,52 млн автомобилей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных