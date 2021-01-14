Авторынок России справился с пандемичным 2020 годом лучше других авторынков мира

Авторынок России справился с пандемичным 2020 годом лучше других авторынков мираНо до объемов 2019 года он не восстановится и в 2021 году
Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России вырастут в 2021 г. на 2,1% и превысят 1,6 млн единиц. Такой прогноз сделал председатель комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) Томас Штэрцель, выступая на конференции 14 января.
По его словам, в 2020 г., несмотря на пандемию, в стране было продано 1,598 млн легковых машин. Это на 9,1% меньше, чем в 2019 г., но больше сентябрьских прогнозов АЕБ в 1,52 млн автомобилей.
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