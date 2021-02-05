Автоконцерн Daimler разделят на две части

«Мы убеждены: с независимой структурой управления оба подразделения смогут в будущем действовать и расти быстрее, инвестировать увереннее, развивать сотрудничество эффективнее. В целом они станут значительно сильнее и конкурентоспособнее», – заявил Каллениус. Окончательное решение о разделении должно быть принято на внеочередном собрании акционеров Daimler в III квартале 2021 г.