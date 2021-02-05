Автоконцерн Daimler разделят на две части

Автоконцерн Daimler разделят на две частиMercedes-Benz и Daimler Truck по отдельности будут более эффективны
Немецкий автоконцерн Daimler заявил 3 февраля о намерении выделить производство грузовиков в отдельную компанию Daimler Truck. Оставшаяся часть компании – производство автомобилей – будет переименована в Mercedes-Benz. Отвечающее за цифровые сервисы подразделение Daimler Mobility будет разделено между двумя новыми компаниями. Как заявил глава Daimler Ола Каллениус, главная цель реорганизации – повышение эффективности бизнеса.
«Мы убеждены: с независимой структурой управления оба подразделения смогут в будущем действовать и расти быстрее, инвестировать увереннее, развивать сотрудничество эффективнее. В целом они станут значительно сильнее и конкурентоспособнее», – заявил Каллениус. Окончательное решение о разделении должно быть принято на внеочередном собрании акционеров Daimler в III квартале 2021 г.