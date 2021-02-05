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Автоконцерн Daimler разделят на две части

Mercedes-Benz и Daimler Truck по отдельности будут более эффективны
Илья Виноградов
THOMAS KIENZLE / AFP

Немецкий автоконцерн Daimler заявил 3 февраля о намерении выделить производство грузовиков в отдельную компанию Daimler Truck. Оставшаяся часть компании – производство автомобилей – будет переименована в Mercedes-Benz. Отвечающее за цифровые сервисы подразделение Daimler Mobility будет разделено между двумя новыми компаниями. Как заявил глава Daimler Ола Каллениус, главная цель реорганизации – повышение эффективности бизнеса.

«Мы убеждены: с независимой структурой управления оба подразделения смогут в будущем действовать и расти быстрее, инвестировать увереннее, развивать сотрудничество эффективнее. В целом они станут значительно сильнее и конкурентоспособнее», – заявил Каллениус. Окончательное решение о разделении должно быть принято на внеочередном собрании акционеров Daimler в III квартале 2021 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных