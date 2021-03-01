Эксперты ожидают рекордного роста просрочек по автокредитам

Почти до конца года объем кредитования находился на стабильно высоком уровне, однако в традиционно высокий сезон, в декабре, объем кредитования снизился на 18% до 66 000 кредитов. «Очевидно, это произошло вследствие проблем с поставками продукции автодилерам, когда те распродавали наиболее дорогие автомобили, пользующиеся меньшим спросом по сравнению с авто массового сегмента. В результате величина среднего чека в этот период выросла до абсолютного рекорда – 934 000 руб.», – объяснил коронавирусные отклонения рынка гендиректор БКИ Equifax Олег Лагуткин.