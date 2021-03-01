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Эксперты ожидают рекордного роста просрочек по автокредитам

Этому будет способствовать рост цен на машины
Елена Ведерина
Максим Стулов / Ведомости

Спрос на автокредиты, обрушившийся в 5 раз прошлой весной, полностью восстановился. По оценкам экспертов кредитного бюро Equifax, июль 2020 г. стал пиковым месяцем выдач автозаймов, когда сразу после отмены основных ограничений банки выдали почти 90 000 кредитов на покупку машин.

Почти до конца года объем кредитования находился на стабильно высоком уровне, однако в традиционно высокий сезон, в декабре, объем кредитования снизился на 18% до 66 000 кредитов. «Очевидно, это произошло вследствие проблем с поставками продукции автодилерам, когда те распродавали наиболее дорогие автомобили, пользующиеся меньшим спросом по сравнению с авто массового сегмента. В результате величина среднего чека в этот период выросла до абсолютного рекорда – 934 000 руб.», – объяснил коронавирусные отклонения рынка гендиректор БКИ Equifax Олег Лагуткин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных