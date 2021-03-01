Эксперты ожидают рекордного роста просрочек по автокредитам

Эксперты ожидают рекордного роста просрочек по автокредитамЭтому будет способствовать рост цен на машины
Спрос на автокредиты, обрушившийся в 5 раз прошлой весной, полностью восстановился. По оценкам экспертов кредитного бюро Equifax, июль 2020 г. стал пиковым месяцем выдач автозаймов, когда сразу после отмены основных ограничений банки выдали почти 90 000 кредитов на покупку машин.
Почти до конца года объем кредитования находился на стабильно высоком уровне, однако в традиционно высокий сезон, в декабре, объем кредитования снизился на 18% до 66 000 кредитов. «Очевидно, это произошло вследствие проблем с поставками продукции автодилерам, когда те распродавали наиболее дорогие автомобили, пользующиеся меньшим спросом по сравнению с авто массового сегмента. В результате величина среднего чека в этот период выросла до абсолютного рекорда – 934 000 руб.», – объяснил коронавирусные отклонения рынка гендиректор БКИ Equifax Олег Лагуткин.