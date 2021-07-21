Fiat в 2022 году возобновит сборку в России

Основной актив альянса – завод «ПСМА рус», запущенный СП PSA Peugeot Citroen и Mitsubishi Motors Corporation в 2010 г. под Калугой. Stellantis по наследству досталось 70% долей в предприятии, остальное – у Mitsubishi. На заводе производят легковые автомобили Peugeot 408 и Citroen C4, а также легкие коммерческие автомобили (LCV): небольшие грузовики и машины для перевозки пассажиров марок Peugeot, Opel и Citroen. Mitsubishi собирает на предприятии внедорожники Outlander и Pajero Sport. Из сегмента мини-фургонов и компактвэнов налажен выпуск моделей Peugeot Partner, Citroen Berlingo и Opel Combo.