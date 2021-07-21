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Fiat в 2022 году возобновит сборку в России

Но фургоны, собранные под Калугой, отправят на экспорт
Денис Ильюшенков
Сборка фургонов Fiat Scudo в Калуге на заводе Peugeot-Citroen поможет загрузить производственные мощности /Сергей Портер / Ведомости

Компания Stellantis приняла решение о локализации на мощностях «ПСМА рус» модели Fiat Scudo, предназначенной для экспорта, сообщил Stellantis 20 июля. Выпуск фургона, по данным компании, начнется до конца 2022 г.

Автомобильный альянс Stellantis был образован в январе 2021 г. путем слияния группы PSA и Fiat Chrysler.

Основной актив альянса – завод «ПСМА рус», запущенный СП PSA Peugeot Citroen и Mitsubishi Motors Corporation в 2010 г. под Калугой. Stellantis по наследству досталось 70% долей в предприятии, остальное – у Mitsubishi. На заводе производят легковые автомобили Peugeot 408 и Citroen C4, а также легкие коммерческие автомобили (LCV): небольшие грузовики и машины для перевозки пассажиров марок Peugeot, Opel и Citroen. Mitsubishi собирает на предприятии внедорожники Outlander и Pajero Sport. Из сегмента мини-фургонов и компактвэнов налажен выпуск моделей Peugeot Partner, Citroen Berlingo и Opel Combo.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных