Aurus в сентябре откроет второй дилерский центр в Москве

Aurus в сентябре откроет второй дилерский центр в МосквеЗапуск серийного производства автомобиля требует расширения сети продаж
Открытие центра «Авилон Aurus» планируется на сентябрь, рассказал «Ведомостям» операционный директор «Авилона» Олег Шамба. По его словам, он расположится в комплексе «Авилон Легенда» на Третьем транспортном кольце в районе Автозаводской улицы. В шоуруме будет представлен пока лишь один автомобиль – Senat Sedan, отметил топ-менеджер.
По его словам, поставка первых автомобилей с завода в Елабуге в шоурум ожидается во второй половине августа.
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