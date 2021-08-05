Aurus в сентябре откроет второй дилерский центр в Москве

Открытие центра «Авилон Aurus» планируется на сентябрь, рассказал «Ведомостям» операционный директор «Авилона» Олег Шамба. По его словам, он расположится в комплексе «Авилон Легенда» на Третьем транспортном кольце в районе Автозаводской улицы. В шоуруме будет представлен пока лишь один автомобиль – Senat Sedan, отметил топ-менеджер.