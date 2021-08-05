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Aurus в сентябре откроет второй дилерский центр в Москве

Запуск серийного производства автомобиля требует расширения сети продаж
Денис Ильюшенков
Частным покупателям станет проще познакомиться с автомобилем Aurus /Максим Стулов /Ведомости

Открытие центра «Авилон Aurus» планируется на сентябрь, рассказал «Ведомостям» операционный директор «Авилона» Олег Шамба. По его словам, он расположится в комплексе «Авилон Легенда» на Третьем транспортном кольце в районе Автозаводской улицы. В шоуруме будет представлен пока лишь один автомобиль – Senat Sedan, отметил топ-менеджер.

По его словам, поставка первых автомобилей с завода в Елабуге в шоурум ожидается во второй половине августа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных