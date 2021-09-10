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Группа ГАЗ из-за дефицита микрочипов стала выпускать некомплектные автомобили

Иначе пришлось бы остановить конвейер и отправить рабочих в простой
Денис Ильюшенков
Сергей Николаев / Ведомости

Группа ГАЗ уже почти две недели не получает некоторые компоненты, в которых используются микрочипы, рассказал «Ведомостям» 9 сентября управляющий директор ГАЗа Андрей Софонов. Из-за этого некомплектные автомобили сходят с конвейера около недели, уточнил он.

По словам Софонова, компания искала такое решение, чтобы не останавливать конвейеры, а после поступления недостающих деталей быстро их установить и отдать автомобили в рынок. «Автомобиль проходит всю производственную цепочку и остается на заводской площадке без недостающей детали, а когда комплектующие придут, мы вернем его в технологический процесс и завершим производство», – рассказал Софонов. По его словам, для этого были перенастроены технологические потоки в рамках производственной системы группы ГАЗ.

По данным Ассоциации европейского бизнеса, группа ГАЗ в августе продала в России 5161 коммерческий автомобиль (+34% к августу 2020 г.). Количество проданной техники примерно соответствует месячному объему производства, пояснил представитель компании. Проблема дефицита компонентов касается отдельных моделей, сказал собеседник «Ведомостей», не уточнив, о каких именно моделях идет речь.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных