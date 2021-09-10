Группа ГАЗ из-за дефицита микрочипов стала выпускать некомплектные автомобили

Группа ГАЗ из-за дефицита микрочипов стала выпускать некомплектные автомобилиИначе пришлось бы остановить конвейер и отправить рабочих в простой
Группа ГАЗ уже почти две недели не получает некоторые компоненты, в которых используются микрочипы, рассказал «Ведомостям» 9 сентября управляющий директор ГАЗа Андрей Софонов. Из-за этого некомплектные автомобили сходят с конвейера около недели, уточнил он.
По словам Софонова, компания искала такое решение, чтобы не останавливать конвейеры, а после поступления недостающих деталей быстро их установить и отдать автомобили в рынок. «Автомобиль проходит всю производственную цепочку и остается на заводской площадке без недостающей детали, а когда комплектующие придут, мы вернем его в технологический процесс и завершим производство», – рассказал Софонов. По его словам, для этого были перенастроены технологические потоки в рамках производственной системы группы ГАЗ.
По данным Ассоциации европейского бизнеса, группа ГАЗ в августе продала в России 5161 коммерческий автомобиль (+34% к августу 2020 г.). Количество проданной техники примерно соответствует месячному объему производства, пояснил представитель компании. Проблема дефицита компонентов касается отдельных моделей, сказал собеседник «Ведомостей», не уточнив, о каких именно моделях идет речь.