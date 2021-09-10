Группа ГАЗ из-за дефицита микрочипов стала выпускать некомплектные автомобили

По словам Софонова, компания искала такое решение, чтобы не останавливать конвейеры, а после поступления недостающих деталей быстро их установить и отдать автомобили в рынок. «Автомобиль проходит всю производственную цепочку и остается на заводской площадке без недостающей детали, а когда комплектующие придут, мы вернем его в технологический процесс и завершим производство», – рассказал Софонов. По его словам, для этого были перенастроены технологические потоки в рамках производственной системы группы ГАЗ.