Как ожидается, заявки от инвесторов Volvo Car начнет принимать 19 октября, а первые торги акциями пройдут 28 октября. В начале октября The Wall Street Journal (WSJ) сообщала со ссылкой на экспертов о стоимости Volvo Car в $25 млрд. Сама Volvo Car пока установила диапазон в $18,84–23,11 млрд и намерена привлечь около $3 млрд. Если ориентироваться хотя бы на нижнюю границу диапазона, компания за 11 лет стала дороже на порядок: Zhejiang Geely купила ее за $1,8 млрд.