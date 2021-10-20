Как Volvo Car подорожала в десять разИ с чем компания собирается на биржу
Volvo Car 4 октября объявила о намерении провести IPO на бирже в Стокгольме, а 18 октября раскрыла подробные планы. Автопроизводитель выпускает только легковые автомобили, а коммерческие и грузовые автомобили, автобусы под брендом Volvo с 1999 г. производит Volvo Group. Производитель легковых машин был выделен из Volvo Group в 1999 г. и продан сначала Ford Motor, а затем, в 2010 г., китайской Zhejiang Geely Holding Group.
Как ожидается, заявки от инвесторов Volvo Car начнет принимать 19 октября, а первые торги акциями пройдут 28 октября. В начале октября The Wall Street Journal (WSJ) сообщала со ссылкой на экспертов о стоимости Volvo Car в $25 млрд. Сама Volvo Car пока установила диапазон в $18,84–23,11 млрд и намерена привлечь около $3 млрд. Если ориентироваться хотя бы на нижнюю границу диапазона, компания за 11 лет стала дороже на порядок: Zhejiang Geely купила ее за $1,8 млрд.
Нынешнего гендиректора Volvo Car Хакана Самуэльссона Financial Times (FT) называет главной фигурой в возрождении автопроизводителя. Британский автомобильный журнал Autocar, присваивая ему в прошлом году свою награду (Autocar awards), отмечал: «Если и будет преувеличением сказать, что Самуэльссон сотворил чудо в Volvo с тех пор, как стал ее гендиректором [в 2012 г.], преувеличение это незначительное».
Как отмечает WSJ, большинство автогигантов мира торгуются в 4–6 раз дороже годовой прибыли. Например, BMW, один из жестких конкурентов Volvo Car, – в 5 раз. А Volvo Car, получается, рассчитывает на оценку в 7–9 раз выше прибыли. Это поднимает важный вопрос, отмечает WSJ: что Volvo Car делает иначе, чем лидеры рынка, если надеется на больший, чем у них, мультипликатор?