PwC ожидает снижения продаж легковых авто в России по итогам 2021 года

PwC ожидает снижения продаж легковых авто в России по итогам 2021 годаЭто первый негативный прогноз аналитиков на текущий год
«Ведомости» ознакомились с обзором PricewaterhouseCoopers (PwC) по рынку легковых автомобилей в России и перспективам его развития в 2021–2027 гг. Согласно документу, в этом году при сохранении сложившейся конъюнктуры ожидается незначительное снижение уровня продаж. В России в этом году будет продано 1,47 млн легковых автомобилей, т. е. на 1,2% меньше прошлогоднего.
На продажи отечественных марок придется 310 000 шт. (-1,3%), на иномарки российской сборки – 919 000 шт. (-1,2%), на импорт – 239 000 автомобилей (-1,2%), подсчитали в PwC.
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