PwC ожидает снижения продаж легковых авто в России по итогам 2021 года

«Ведомости» ознакомились с обзором PricewaterhouseCoopers (PwC) по рынку легковых автомобилей в России и перспективам его развития в 2021–2027 гг. Согласно документу, в этом году при сохранении сложившейся конъюнктуры ожидается незначительное снижение уровня продаж. В России в этом году будет продано 1,47 млн легковых автомобилей, т. е. на 1,2% меньше прошлогоднего.