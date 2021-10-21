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PwC ожидает снижения продаж легковых авто в России по итогам 2021 года

Это первый негативный прогноз аналитиков на текущий год
Денис Ильюшенков
В долгосрочной перспективе PwC ожидает роста продаж новых легковых машин в России в среднем на 2% в год, следует из обзора / Андрей Гордеев / Ведомости

«Ведомости» ознакомились с обзором PricewaterhouseCoopers (PwC) по рынку легковых автомобилей в России и перспективам его развития в 2021–2027 гг. Согласно документу, в этом году при сохранении сложившейся конъюнктуры ожидается незначительное снижение уровня продаж. В России в этом году будет продано 1,47 млн легковых автомобилей, т. е. на 1,2% меньше прошлогоднего.

На продажи отечественных марок придется 310 000 шт. (-1,3%), на иномарки российской сборки – 919 000 шт. (-1,2%), на импорт – 239 000 автомобилей (-1,2%), подсчитали в PwC.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных