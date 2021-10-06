Продажи автомобилей в сентябре рухнули на 22,6%

АЕБ оценивает ситуацию на российском рынке как крайне нестабильную и планирует по итогам ноября пересмотреть свой годовой прогноз. На текущий момент он предполагает рост продаж в 2021 г. на 9,8% по сравнению с 2020 г. до 1,756 млн новых автомобилей. Впрочем, по итогам трех кварталов рынок продолжает расти на 15,1% по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 1,26 млн единиц. Причина – низкая база прошлого года, когда продажи на полтора месяца были практически полностью парализованы из-за ковидных ограничений. Кроме этого, рынок уверенно набирал обороты в первой половине 2021 г., прибавив 37%. Но тогда еще работали меры господдержки спроса, а дефицит микроэлектроники только начинал подбираться к российским автозаводам.