Продажи автомобилей в сентябре рухнули на 22,6%Дефицит чипов будет поддерживать негативный тренд в ближайшие месяцы
Рынок новых легковых автомобилей и LCV в России по итогам сентября упал на 22,6% относительно того же месяца 2020 г., подсчитала Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ). Было продано всего 119 485 машин. «Хорошо известный дефицит автомобилей на рынке, связанный с сокращением производства и мировой проблемой нехватки полупроводников, а также новые вызывающие опасения факторы, такие как энергетический кризис в Китае и Великобритании, рост стоимости сырья и другие проблемы, будут поддерживать негативный тренд в ближайшие несколько месяцев», – цитирует АЕБ главу комитета автопроизводителей ассоциации Томаса Штэрцеля.
Нехватка полупроводниковых комплектующих к лету создала глобальные проблемы для авторынка. Производители столкнулись с необходимостью сокращать выпуск машин и останавливать конвейеры. В России позитивный тренд на рынке первой половины года прервался в июле, когда продажи новых легковых машин и LCV снизились на 6,5% в годовом выражении до 132 640 автомобилей. В августе темпы снижения продаж достигли уже 17%, было продано 114 130 машин.
Среди традиционных лидеров рынка в сентябре только Toyota удалось увеличить продажи – на 18% до 10 039 автомобилей. Продажи «АвтоВАЗа», который периодически останавливал то одну, то другую нитку конвейера из-за недостатка комплектующих, упали на 51% до 17 189 штук. Kia и Hyundai снизили продажи на 16% и 26% соответственно – до 17 037 и 13 624 автомобилей. Концерн Volkswagen продал 7752 машины (-27%). По-прежнему лучше рынка держатся китайские бренды, рост продаж которых выражается трехзначными числами, хотя общий объем реализации невысок. Haval, выпускающий кроссоверы под Тулой, увеличил продажи на 147% до 3513 автомобилей, Chery – на 134% до 3488 единиц. Продажи Geely оказались скромнее, показав рост на 20% до 2613 штук.
АЕБ оценивает ситуацию на российском рынке как крайне нестабильную и планирует по итогам ноября пересмотреть свой годовой прогноз. На текущий момент он предполагает рост продаж в 2021 г. на 9,8% по сравнению с 2020 г. до 1,756 млн новых автомобилей. Впрочем, по итогам трех кварталов рынок продолжает расти на 15,1% по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 1,26 млн единиц. Причина – низкая база прошлого года, когда продажи на полтора месяца были практически полностью парализованы из-за ковидных ограничений. Кроме этого, рынок уверенно набирал обороты в первой половине 2021 г., прибавив 37%. Но тогда еще работали меры господдержки спроса, а дефицит микроэлектроники только начинал подбираться к российским автозаводам.
До конца года на автомобильном рынке будет сохраняться дефицит, уверен председатель правления автодилера «Авилон» Андрей Павлович. Ситуация с поставками автомобилей из-за нехватки комплектующих, в том числе микрочипов, в ближайшей перспективе кардинально не изменится, сказал он «Ведомостям».
«При этом спрос на новые автомобили сейчас опережает предложение, мы это видим во всех сегментах. Покупатели ждут дальнейшего роста цен, что с наибольшей вероятностью еще произойдет до конца 2021 г.: стоимость увеличивается под влиянием инфляции, колебаний курса валюты, смены модельного года», – отмечает топ-менеджер. Таким образом, в ближайшие месяцы интерес клиентов останется на прежнем высоком уровне, уверен Павлович.
Средневзвешенная цена (с учетом занимаемой доли рынка. – «Ведомости») нового легкового автомобиля в России по итогам августа 2021 г. составила 2,14 млн руб., подсчитало аналитическое агентство «Автостат». Это на 21% больше, чем в начале года. Такой динамики роста цен в течение календарного года не было за всю историю наблюдений агентства начиная с 2014 г.
В оставшиеся месяцы 2021 г. ситуация с поставками не нормализуется, соглашается аналитик «ВТБ-Капитала» Владимир Беспалов. По его подсчетам, если в оставшиеся месяцы этого года рынок будет падать сентябрьскими темпами, то по итогам года рост по сравнению с ковидным 2020 г. будет минимальным. Прогноз Беспалова предполагает дальнейшее снижение продаж в четвертом квартале в среднем по 17% в месяц. Таким образом, по итогам года рынок сможет достичь роста в 5%, считает аналитик.