Цена нового легкового автомобиля с начала года выросла на 21%

Средневзвешенная цена (с учетом занимаемой доли рынка. – «Ведомости») нового легкового автомобиля в России по итогам августа 2021 г. составила 2,14 млн руб., подсчитало аналитическое агентство «Автостат». Это на 21% больше, чем в начале года. По подсчетам агентства, в июне средневзвешенная цена составляла более 1,8 млн руб., в июле она уже превысила 1,9 млн руб. Цены растут на волне нехватки автомобилей у дилеров, вызванной глобальным дефицитом микрочипов, и высокого спроса со стороны потенциальных покупателей, объясняет «Автостат».