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Цена нового легкового автомобиля с начала года выросла на 21%

Впервые этот показатель превысил 2 млн рублей
Денис Ильюшенков
Дефицит автокомпонентов не может быть разрешен быстро / Евгений Разумный / Ведомости

Средневзвешенная цена (с учетом занимаемой доли рынка. – «Ведомости») нового легкового автомобиля в России по итогам августа 2021 г. составила 2,14 млн руб., подсчитало аналитическое агентство «Автостат». Это на 21% больше, чем в начале года. По подсчетам агентства, в июне средневзвешенная цена составляла более 1,8 млн руб., в июле она уже превысила 1,9 млн руб. Цены растут на волне нехватки автомобилей у дилеров, вызванной глобальным дефицитом микрочипов, и высокого спроса со стороны потенциальных покупателей, объясняет «Автостат».

По словам исполнительного директора «Автостата» Сергея Удалова, такой динамики роста цен в течение календарного года не было за всю историю наблюдений начиная с 2014 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных