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Срок ожидания нового автомобиля у дилеров вырос как минимум на 1,5 месяца

Это заставляет покупателей брать те модели, которые есть, или идти на рынок машин с пробегом, где выбор тоже невелик
Денис Ильюшенков
Автодилеры теперь месяцами ждут поступления уже выкупленных машин / Максим Стулов / Ведомости

Об увеличении сроков ожидания новых автомобилей рассказали опрошенные «Ведомостями» автодилеры. По словам операционного директора «Авилона» Алексея Гуляева, этот срок в отношении машин массового сегмента (классы B и С) вырос на месяц-полтора с начала 2021 г. Время ожидания автомобилей различно как по бренду, так и по моделям внутри каждого бренда, указывает гендиректор «Автоспеццентра» Андрей Терлюкевич. «На многие импортные модели, особенно в хороших комплектациях, очередь перешла уже на 2022 г. Автомобили локальной сборки найти проще, но чем дороже комплектация, тем больше вероятность дефицита», – отмечает он.

Основатель и гендиректор «Транстехсервиса» Вячеслав Зубарев соглашается с этим, подчеркивая, что по автомобилям массового сегмента ситуация «меняется как калейдоскоп» и спрогнозировать сроки поставок очень трудно. Фактически ожидание может составлять и более 1,5 месяца, добавляет он. «Есть модели, которые уже произведены, мы видим их в цепочке поставок, но они не отгружаются по причине некомплектности (речь идет о нехватке микрочипов. – «Ведомости»)», – говорит Терлюкевич.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных