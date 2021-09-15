Срок ожидания нового автомобиля у дилеров вырос как минимум на 1,5 месяца

Срок ожидания нового автомобиля у дилеров вырос как минимум на 1,5 месяцаЭто заставляет покупателей брать те модели, которые есть, или идти на рынок машин с пробегом, где выбор тоже невелик
Об увеличении сроков ожидания новых автомобилей рассказали опрошенные «Ведомостями» автодилеры. По словам операционного директора «Авилона» Алексея Гуляева, этот срок в отношении машин массового сегмента (классы B и С) вырос на месяц-полтора с начала 2021 г. Время ожидания автомобилей различно как по бренду, так и по моделям внутри каждого бренда, указывает гендиректор «Автоспеццентра» Андрей Терлюкевич. «На многие импортные модели, особенно в хороших комплектациях, очередь перешла уже на 2022 г. Автомобили локальной сборки найти проще, но чем дороже комплектация, тем больше вероятность дефицита», – отмечает он.
Основатель и гендиректор «Транстехсервиса» Вячеслав Зубарев соглашается с этим, подчеркивая, что по автомобилям массового сегмента ситуация «меняется как калейдоскоп» и спрогнозировать сроки поставок очень трудно. Фактически ожидание может составлять и более 1,5 месяца, добавляет он. «Есть модели, которые уже произведены, мы видим их в цепочке поставок, но они не отгружаются по причине некомплектности (речь идет о нехватке микрочипов. – «Ведомости»)», – говорит Терлюкевич.