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«АвтоВАЗ» запрещает дилерам продавать Lada без допоборудования

Это повысит цену машин на 8000–30 000 рублей
Денис Ильюшенков
Если в закупке комплект ковриков в салон для Lada стоит 700-800 руб., то в салоне это уже около 3500 руб. / Максим Стулов / Ведомости

«АвтоВАЗ» с 15 ноября будет самостоятельно регламентировать вопрос установки дополнительного оборудования на Lada, рассказали «Ведомостям» источники в крупных федеральных дилерах марки. «Автомобили будут продаваться с аксессуарами, которые предписывает устанавливать завод, их дилер также обязан закупить у завода. Увеличение цены машины для клиента составит от 8000 до 30 000 руб. Дилер заработает от 2500 до 7000 руб. от этой суммы», – сказал один из продавцов «АвтоВАЗа». Таким образом, с 15 ноября купить Lada без дополнительных опций станет невозможно.

«АвтоВАЗ» пытается хоть что-то заработать во время дефицита машин, говорит топ-менеджер другого дилерского холдинга. По его словам, новая политика концерна в части допоборудования затронет все модели Lada. Сам же набор дополнительных аксессуаров будет варьироваться в зависимости от комплектации и включать такие опции, как защита двигателя, коврики в салон и багажник, дефлекторы дверей, амортизаторы капота и декоративные молдинги для кузова.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных