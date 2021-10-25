«АвтоВАЗ» запрещает дилерам продавать Lada без допоборудования

«АвтоВАЗ» с 15 ноября будет самостоятельно регламентировать вопрос установки дополнительного оборудования на Lada, рассказали «Ведомостям» источники в крупных федеральных дилерах марки. «Автомобили будут продаваться с аксессуарами, которые предписывает устанавливать завод, их дилер также обязан закупить у завода. Увеличение цены машины для клиента составит от 8000 до 30 000 руб. Дилер заработает от 2500 до 7000 руб. от этой суммы», – сказал один из продавцов «АвтоВАЗа». Таким образом, с 15 ноября купить Lada без дополнительных опций станет невозможно.