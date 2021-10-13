«АвтоВАЗ» с 18 октября вновь повысит цены на Lada в среднем на 1,5%

Подорожание составит в среднем 1,5% по всему модельному ряду, сказал «Ведомостям» председатель совета директоров «БН-моторс» Алексей Подщеколдин. «Дефицит машин – примерно 30%, в такой ситуации рынок проглотит и большее подорожание. На каждые 10 покупателей только семь предложений по поставке, да и то через несколько месяцев», – обрисовал ситуацию собеседник газеты. По его словам, «АвтоВАЗ» повышает цены скромными шагами, что наряду с добавлением дорожного набора, пусть и себестоимостью примерно 500 руб., делает поднятие цен более этичным.