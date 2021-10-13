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«АвтоВАЗ» с 18 октября вновь повысит цены на Lada в среднем на 1,5%

Но при 30%-ном дефиците машин на рынке покупатели этого не заметят
Денис Ильюшенков
Андрей Гордеев / Ведомости

О планах «АвтоВАЗа» повысить с 18 октября рекомендованные розничные цены рассказали опрошенные «Ведомостями» автодилеры марки. Тогда же автомобили Lada начнут комплектовать обязательным дорожным набором, который прибавит к цене еще 2400 руб.

Подорожание составит в среднем 1,5% по всему модельному ряду, сказал «Ведомостям» председатель совета директоров «БН-моторс» Алексей Подщеколдин. «Дефицит машин – примерно 30%, в такой ситуации рынок проглотит и большее подорожание. На каждые 10 покупателей только семь предложений по поставке, да и то через несколько месяцев», – обрисовал ситуацию собеседник газеты. По его словам, «АвтоВАЗ» повышает цены скромными шагами, что наряду с добавлением дорожного набора, пусть и себестоимостью примерно 500 руб., делает поднятие цен более этичным.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных