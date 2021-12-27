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Хуснуллин предложил снизить максимально допустимое количество алкоголя в крови водителя

Это должно улучшить безопасность на дорогах, рассказал вице-премьер в интервью «Ведомостям»
Денис Ильюшенков Максим Иванов
Алексей Мальгавко / РИА Новости

Заместитель председателя правительства России, председатель комиссии по безопасности дорожного движения Марат Хуснуллин в интервью «Ведомостям» рассказал о намерении бороться со статистикой гибели в «пьяных» ДТП.

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«Я считаю, что необходимо снизить количество допустимых долей промилле алкоголя в крови за рулем, – заявил «Ведомостям» вице-премьер. – Ведь существует прямая зависимость смертности и аварий от количества промилле алкоголя в крови. Процент аварийности у тех, кто выпил бокал пива или около того, минимален. Те, кто сел за руль с одним промилле алкоголя в крови, – уже потенциальные смертники. Поэтому эти вещи надо регулировать».

Борьба за «промилле» активно шла в начале 2010-х гг. С 2008 г. в России действовали введенные при президенте Владимире Путине нормы допустимого уровня алкоголя в крови водителя (0,3 промилле) и в выдыхаемом им воздухе (0,15 промилле). Но в 2009 г. новый президент Дмитрий Медведев предложил отменить эти нормы: «Мы же знаем, как у нас выпивают. Сначала рюмку, вроде можно теперь. Потом две, три, а потом – ладно, поехали». Норма о «нулевом промилле» действовала не слишком долго, несмотря на несогласие Медведева.

Депутат Госдумы от «Единой России», руководитель движения автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков предложил в 2013 г. законопроект о возвращении минимальной нормы содержания алкоголя (0,16 мг спирта в 1 л выдыхаемого воздуха, 0,35 г спирта в 1 л крови). Во время выступления в Госдуме в том же году Медведев, перешедший в кресло премьер-министра, согласился зафиксировать погрешность в работе алкотестеров, разрешив «ничтожно малое количество промилле». Вскоре после этого закон был принят, писал «Коммерсантъ».

Проблему смертности на дорогах в данном случае позволит решить один путь – невозможности ухода от ответственности, говорит вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шпарин. К тому же уровень в 0,3 промилле, который действует сейчас, – очень низкий, ниже, чем во многих странах Европы, и гарантирует только нивелирование [последствий] погрешностей приборов, говорит Шапарин: «Даже небольшое употребление алкоголя сразу приводит к намного более высоким уровням концентрации спирта в крови. Поэтому пересмотр этой цифры сыграет только на новый рост коррупции на дороге».

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Также, как заявил «Ведомостям» Хуснуллин, обсуждается снижение нештрафуемого порога превышения скорости с 20 км/ч до 10 км/ч. «Когда ты порог превысил на 10 км/ч и тебя оштрафовали – это крайне неприятно, – сказал Хуснуллин. – Но как председатель комиссии по безопасности дорожного движения должен заметить, что мы более 60 000 человек теряем в год на дорогах».

«Однозначного решения ни по скорости, ни по алкоголю нет», – отметил вице-премьер.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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