Хуснуллин предложил снизить максимально допустимое количество алкоголя в крови водителя

Борьба за «промилле» активно шла в начале 2010-х гг. С 2008 г. в России действовали введенные при президенте Владимире Путине нормы допустимого уровня алкоголя в крови водителя (0,3 промилле) и в выдыхаемом им воздухе (0,15 промилле). Но в 2009 г. новый президент Дмитрий Медведев предложил отменить эти нормы: «Мы же знаем, как у нас выпивают. Сначала рюмку, вроде можно теперь. Потом две, три, а потом – ладно, поехали». Норма о «нулевом промилле» действовала не слишком долго, несмотря на несогласие Медведева.