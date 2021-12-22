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Авто

Как отмена обязательного техосмотра может сказаться на бизнесе

Количество пунктов ТО будет снижаться, считают эксперты
Анна Нараева
Максим Стулов / Ведомости

Госдума на заседании 22 декабря приняла в третьем чтении закон об отмене обязательного техосмотра для легковых автомобилей и мотоциклов, которые используются физическими лицами в личных целях. У автовладельцев остается право на прохождение техосмотра по собственному желанию, а также осмотр потребуется для транспортных средств старше 4 лет при постановке на учет, смене владельца или изменении конструкции. Техосмотр остается обязательным для коммерческого транспорта – автобусов, грузовиков и такси.

По мнению опрошенных «Ведомостями» экспертов, рынок техосмотров, который и раньше был «теневым», заставит весь связанный с логистикой бизнес искать новые способы получения диагностических карт.

Из-за снижения числа пунктов осмотра в России возникает вопрос, где коммерческий транспорт будут проходить техосмотр, в малых городах участников рынка может не остаться вообще, говорит вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. В автосалонах же могут зависнуть «возрастные автомобили», которые были сданы по программе трейд-ин, считает эксперт: раньше для постановки на учет не нужна была диагностическая карта, а нужен был только полис ОСАГО. Теперь правила ужесточились, а количество пунктов ТО уменьшилось.

Число компаний, предоставляющих услуги техосмотра, начало снижаться с лета 2021 г., следует из данных Национального автомобильного союза. По данным союза, на 20 мая в России было зарегистрировано 5533 пункта, на 1 июня их осталось 5019.

По данным Российского союза автостраховщиков (РСА) на октябрь 2021 г., заявки на получение аккредитации на этот вид деятельности подали только 415 организаций, что составляет порядка 8%, а получили аккредитацию только 53 оператора ТО. К декабрю, сказал «Ведомостям» заместитель исполнительного директора РСА Сергей Ефремов, аккредитацию прошли 700 операторов ТО.

Шапарин отмечает, что из-за снижения числа игроков на рынке крупным логистическим компаниям, вероятно, придется рассмотреть возможность создания собственных подразделений, занимающихся техосмотром. «Во многих региональных городах пунктов осмотра не остается вовсе», – считает Шапарин.

Также он прогнозирует рост числа ДТП с участием неисправных автомобилей. Как писала «Российская газета» в феврале 2021 г., по итогам 2020 г. в России было зафиксировано 7658 аварий с участием неисправных ТС, рост по сравнению с 2019 г. составил 13,7%. По мнению Шапарина, с ростом количества неисправных автомобилей на дорогах количество таких ДТП может увеличиваться на 8% в год.

В РСА считают, что о повышении аварийности из-за отмены обязательного техосмотра говорить преждевременно, так как это решение не отменяет госконтроля за соблюдением безопасности движения: сотрудники ГИБДД могут остановить технически неисправное транспортное средство и проверить его на месте или в специальных стационарных пунктах.

Рынок техосмотра «всегда был теневым», в том числе когда находился под контролем государства, и вероятнее всего, он таким останется, считает руководитель автомобильного издания Carzclub.ru Алексей Шамарин. Риски для бизнеса при отмене техосмотра, по его мнению, минимальны: «Диагностические карты будут делать аффилированные крупным компаниям организации».

Законопроект об отмене обязательного ТО был внесен в Госдуму 14 сентября первым вице-спикером Совета Федерации Андреем Турчаком, сенатором Андреем Кутеповым, Сергеем Неверовым, который на тот момент занимал должность лидера фракции «Единая Россия», и председателем думского комитета по транспорту Евгением Москвичевым. По мнению авторов законопроекта, прохождение техосмотра стало «оброком» для покупки страхового полиса и никак не связано с безопасностью.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что вероятность участия в ДТП транспортных средств с неисправностями, имеющих полисы ОСАГО и диагностическую карту, составляет 1,1% для легковых автомобилей и 0,7% для мотоциклов. По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, принятие закона «облегчит жизнь» многим автовладельцам – техосмотр перестанет быть обязательным примерно для 50 млн транспортных средств.

Ранее по теме: Правительство просят отменить госрегулирование цен на техосмотр
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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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