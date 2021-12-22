Как отмена обязательного техосмотра может сказаться на бизнесе

Из-за снижения числа пунктов осмотра в России возникает вопрос, где коммерческий транспорт будут проходить техосмотр, в малых городах участников рынка может не остаться вообще, говорит вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. В автосалонах же могут зависнуть «возрастные автомобили», которые были сданы по программе трейд-ин, считает эксперт: раньше для постановки на учет не нужна была диагностическая карта, а нужен был только полис ОСАГО. Теперь правила ужесточились, а количество пунктов ТО уменьшилось.