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На поддержку производителей автокомпонентов могут выделить 30 млрд рублей

Это должно снизить критическую зависимость автопрома от импорта комплектующих
Денис Ильюшенков Дмитрий Гринкевич
На поддержку производителей автокомпонентов могут выделить 30 млрд руб. / Евгений Разумный / Ведомости

Правительство хочет запустить в 2022 г. программу производства универсальных автокомпонентов стоимостью 30 млрд руб. Эта инициатива содержится в дополнительном перечне мер поддержки экономики в условиях санкций от 29 марта (есть у «Ведомостей»). Соответствующий ведомственный акт должен быть подготовлен к 11 апреля Минпромторгом, Минэком и Минфином.

Речь идет о программе грантовой поддержки предприятий автокомпонентной отрасли от Фонда развития промышленности (ФРП), поясняют два источника «Ведомостей», знакомых с этой инициативой. По словам одного из них, мера предполагает увеличение бюджетного финансирования для ФРП, чтобы тот мог выдать больше льготных займов производителям автокомпонентов на замещение импортной продукции. Подтверждает это и другой собеседник, добавляющий, что окончательное решение по выделению средств пока не принято.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных