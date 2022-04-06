На поддержку производителей автокомпонентов могут выделить 30 млрд рублей

На поддержку производителей автокомпонентов могут выделить 30 млрд рублейЭто должно снизить критическую зависимость автопрома от импорта комплектующих
Правительство хочет запустить в 2022 г. программу производства универсальных автокомпонентов стоимостью 30 млрд руб. Эта инициатива содержится в дополнительном перечне мер поддержки экономики в условиях санкций от 29 марта (есть у «Ведомостей»). Соответствующий ведомственный акт должен быть подготовлен к 11 апреля Минпромторгом, Минэком и Минфином.
Речь идет о программе грантовой поддержки предприятий автокомпонентной отрасли от Фонда развития промышленности (ФРП), поясняют два источника «Ведомостей», знакомых с этой инициативой. По словам одного из них, мера предполагает увеличение бюджетного финансирования для ФРП, чтобы тот мог выдать больше льготных займов производителям автокомпонентов на замещение импортной продукции. Подтверждает это и другой собеседник, добавляющий, что окончательное решение по выделению средств пока не принято.