В России легализуют параллельный импорт автозапчастей

Правительство 30 марта разрешило так называемый параллельный импорт – ввоз в Россию «востребованных оригинальных товаров» иностранного производства без согласия правообладателей. Постановление, отменяющее ответственность за параллельный импорт, подписано, говорится в сообщении на сайте кабинета министров. Сам перечень товаров должен сформировать Минпромторг на основании предложений ведомств.