В России легализуют параллельный импорт автозапчастей

В России легализуют параллельный импорт автозапчастейЭто упростит обслуживание машин, но возникнут сложности с гарантией
Правительство 30 марта разрешило так называемый параллельный импорт – ввоз в Россию «востребованных оригинальных товаров» иностранного производства без согласия правообладателей. Постановление, отменяющее ответственность за параллельный импорт, подписано, говорится в сообщении на сайте кабинета министров. Сам перечень товаров должен сформировать Минпромторг на основании предложений ведомств.
В список «востребованных оригинальных товаров» войдут запчасти для автомобилей и спецтехники, рассказали «Ведомостям» источники в отраслевых организациях.
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