Льготные кредиты и лизинг на машины станут доступны в июле

Льготные кредиты и лизинг на машины станут доступны в июлеНо ключевой проблемой отрасли остается не спрос, а массовые простои автозаводов
Речь идет об анонсированных президентом Владимиром Путиным в июне средствах в размере 21 млрд руб. на поддержку спроса на автотехнику в этом году. Из этой суммы на возобновление автокредитования планируется направить 10,2 млрд руб., на льготный лизинг – 4,9 млрд, на скидки для покупки электромобилей – 2,6 млрд, на субсидии для газомоторной техники – 3,3 млрд.
«С этого месяца (июля) эти средства уже начнут использоваться нашими банками, лизинговыми компаниями, [теми,] кто будет участвовать в программе по автокредитованию, льготному лизингу», – уточнил Мантуров.
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