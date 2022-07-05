Льготные кредиты и лизинг на машины станут доступны в июле

Речь идет об анонсированных президентом Владимиром Путиным в июне средствах в размере 21 млрд руб. на поддержку спроса на автотехнику в этом году. Из этой суммы на возобновление автокредитования планируется направить 10,2 млрд руб., на льготный лизинг – 4,9 млрд, на скидки для покупки электромобилей – 2,6 млрд, на субсидии для газомоторной техники – 3,3 млрд.