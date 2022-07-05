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Льготные кредиты и лизинг на машины станут доступны в июле

Но ключевой проблемой отрасли остается не спрос, а массовые простои автозаводов
Ксения Потаева Василий Милькин
Программы поддержки спроса – это спасение отрасли / Максим Стулов / Ведомости

Речь идет об анонсированных президентом Владимиром Путиным в июне средствах в размере 21 млрд руб. на поддержку спроса на автотехнику в этом году. Из этой суммы на возобновление автокредитования планируется направить 10,2 млрд руб., на льготный лизинг – 4,9 млрд, на скидки для покупки электромобилей – 2,6 млрд, на субсидии для газомоторной техники – 3,3 млрд.

«С этого месяца (июля) эти средства уже начнут использоваться нашими банками, лизинговыми компаниями, [теми,] кто будет участвовать в программе по автокредитованию, льготному лизингу», – уточнил Мантуров.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных