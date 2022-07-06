Продажи новых легковых и коммерческих машин в РФ за полугодие рухнули на 57%

Лидером рынка по-прежнему остается отечественный «АвтоВАЗ». Его продажи в первом полугодии снизились на 63% до 74 714 машин. Для сравнения – столько машин в прошлом году компания обычно успевала продать примерно за два месяца. Продажи Kia сократились на 58% до 45 571 машины, Hyundai – на 56% (39 777). На 60% меньше продали Renault и Toyota, 28 246 и 18 554 автомобиля соответственно. До шестой строчки за первое полугодие добралась техника «Группы ГАЗ», которая разошлась тиражом 15 829 единиц (-33%).