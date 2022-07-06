Продажи новых легковых и коммерческих машин в РФ за полугодие рухнули на 57%Но в июне падение рынка несколько замедлилось
Продажи новых легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей в России первом полугодии 2022 г. сократились на 57% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в сообщении комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). Всего было продано 370 228 машин.
Падение продаж в июне составило 82% в годовом выражении до 27 751 машины, следует из статистики АЕБ. При этом в июне темпы снижения рынка несколько замедлились по сравнению с маем, когда было продано 24 268 автомобилей (-84%).
Лидером рынка по-прежнему остается отечественный «АвтоВАЗ». Его продажи в первом полугодии снизились на 63% до 74 714 машин. Для сравнения – столько машин в прошлом году компания обычно успевала продать примерно за два месяца. Продажи Kia сократились на 58% до 45 571 машины, Hyundai – на 56% (39 777). На 60% меньше продали Renault и Toyota, 28 246 и 18 554 автомобиля соответственно. До шестой строчки за первое полугодие добралась техника «Группы ГАЗ», которая разошлась тиражом 15 829 единиц (-33%).
Продажи китайских марок также сокращаются, но примерно в два раза медленнее рынка. Так, Haval продал в первом полугодии 11 652 машины (-28%), Chery – 11 147 (-27%), Geely – 7 910 (-16%), а суббренд Chery – Cheryexeed – и вовсе вырос в 3,5 раза за полугодие до 4 320 машин.
Май-июнь были, вероятно, самым критическим периодом для российского автопрома, говорит независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев. Он отметил, что с учетом работы «АвтоВАЗа» динамика продаж автомобилей может немного увеличиться, однако новые модели могут очень долго застаиваться на складах из-за соотношения цены и качества. По мнению эксперта, падение рынка по итогам 2022 г. может составить 60% и более.
«АвтоВАЗ» возобновил производство после периодических простоев 8 июня и начал выпускать Lada Granta в упрощенной комплектации – без антиблокировочной системы тормозов, подушек безопасности и модуля вызова экстренных служб ЭРА-ГЛОНАСС. Помимо него выпускают машины УАЗ, «Группа ГАЗ» в коммерческом сегменте, китайский Haval и, частично, «Автотор».
По мнению Бургазлиева, российский автопром переориентируется на Восток, в основном на Китай. Но пока что объемы продаж китайских концернов «достаточно скромны», констатировал эксперт. Они могут прийти в Россию в качестве партнеров российских производителей и рассмотреть варианты приобретения существующих площадок, допускает он. Среди производителей из других стран Бургазлиев назвал Индию, теоретически может «восстать из пепла» корейский SsangYong. Турецкие компании могут выступить в качестве поставщиков комплектующих, добавил он.