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Автоконцерны попросили продлить специнвестконтракты на срок до пяти лет

Это нужно для перезапуска инвестиционного цикла в 2023 году
Денис Ильюшенков Анна Киселева
После ухода иностранных автоконцернов из России сборка на большинстве отечественных автозаодов встала на паузу / Егор Алеев / ТАСС

Руководители российских автоконцернов на встрече с президентом страны Владимиром Путиным на ПМЭФ-2022 в июне просили продлить их действующие специнвестконтракты (СПИКи) на срок от двух до пяти лет. Об этом «Ведомостям» рассказали три источника, знакомых с итогами совещания, и подтвердил источник, близкий к Минпромторгу. «Разговор об этом шел. Из-за известных событий произошло нарушение текущего инвестиционного процесса. В этой ситуации автоконцернам требуется подстраховка», – объяснил один из собеседников «Ведомостей».

На совещании традиционно присутствовали только главы российских автопроизводителей – «АвтоВАЗа», группы ГАЗ, «Соллерс авто» и «Камаза». Зарубежные автоконцерны представляли губернаторы регионов, где располагаются основные автомобилестроительные кластеры, – Тульской, Калужской, Самарской, Калининградской и Нижегородской областей, а также Татарии.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных