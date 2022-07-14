Автоконцерны попросили продлить специнвестконтракты на срок до пяти лет

Руководители российских автоконцернов на встрече с президентом страны Владимиром Путиным на ПМЭФ-2022 в июне просили продлить их действующие специнвестконтракты (СПИКи) на срок от двух до пяти лет. Об этом «Ведомостям» рассказали три источника, знакомых с итогами совещания, и подтвердил источник, близкий к Минпромторгу. «Разговор об этом шел. Из-за известных событий произошло нарушение текущего инвестиционного процесса. В этой ситуации автоконцернам требуется подстраховка», – объяснил один из собеседников «Ведомостей».