Бизнес просит правительство заморозить индексацию тарифа «Платона» на 2023 год

Бизнес просит правительство заморозить индексацию тарифа «Платона» на 2023 годЭто позволит не увеличивать транспортную составляющую в конечной цене товаров
Предпринимательские объединения, представляющие крупнейшие производственные, торговые и транспортные компании, 12 июля направили письмо на имя первого вице-премьера Андрея Белоусова с просьбой дать поручение о моратории на индексацию тарифа системы «Платон» на 2023 г. Копия письма есть в распоряжении «Ведомостей».
Оно подписано руководителями Ассоциации международных автомобильных перевозчиков, Национального союза экспертов в сфере транспорта и логистики (СЭЛ), Российского автотранспортного союза, Национальной мясной ассоциации, Союза производителей соков, воды и напитков, Национального союза производителей молока («Союзмолоко»), Ассоциации компаний интернет-торговли, Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз», Российского зернового союза и НП «Русбренд».