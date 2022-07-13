Бизнес просит правительство заморозить индексацию тарифа «Платона» на 2023 год

Предпринимательские объединения, представляющие крупнейшие производственные, торговые и транспортные компании, 12 июля направили письмо на имя первого вице-премьера Андрея Белоусова с просьбой дать поручение о моратории на индексацию тарифа системы «Платон» на 2023 г. Копия письма есть в распоряжении «Ведомостей».