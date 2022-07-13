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Бизнес просит правительство заморозить индексацию тарифа «Платона» на 2023 год

Это позволит не увеличивать транспортную составляющую в конечной цене товаров
Ксения Потаева Денис Ильюшенков
Сейчас очень важно создать независимую от других стран логистическую систему  / Денис Абрамов / Ведомости

Предпринимательские объединения, представляющие крупнейшие производственные, торговые и транспортные компании, 12 июля направили письмо на имя первого вице-премьера Андрея Белоусова с просьбой дать поручение о моратории на индексацию тарифа системы «Платон» на 2023 г. Копия письма есть в распоряжении «Ведомостей».

Оно подписано руководителями Ассоциации международных автомобильных перевозчиков, Национального союза экспертов в сфере транспорта и логистики (СЭЛ), Российского автотранспортного союза, Национальной мясной ассоциации, Союза производителей соков, воды и напитков, Национального союза производителей молока («Союзмолоко»), Ассоциации компаний интернет-торговли, Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз», Российского зернового союза и НП «Русбренд».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных