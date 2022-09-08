«Соллерс» будет выпускать китайские машины JAC под собственной маркой

«Соллерс» будет выпускать китайские машины JAC под собственной маркойЭто позволит автоконцерну участвовать в госзакупках и получать льготы
Основой для локализации в России производства легких коммерческих автомобилей (LCV) под маркой «Соллерс» станут китайские машины JAC, выяснили «Ведомости». Об этом рассказали два источника, знакомых с деталями нового проекта компании «Соллерс авто».
Соглашение о внесении изменений в специнвестконтракт «Соллерс авто», предусматривающее организацию выпуска новой линейки LCV на заводе в особой экономической зоне «Алабуга» в Елабуге, было подписано 7 сентября на ВЭФ-2022. На предприятии будет налажен выпуск автомобилей бескапотной и полукапотной компоновки полной массой от 2,5 до 4,5 т, следует из сообщения Минпромторга.
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