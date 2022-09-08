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«Соллерс» будет выпускать китайские машины JAC под собственной маркой

Это позволит автоконцерну участвовать в госзакупках и получать льготы
Денис Ильюшенков
Группа «Соллерс» будет выпускать под собственной маркой китайские коммерческие автомобили JAC / AFP

Основой для локализации в России производства легких коммерческих автомобилей (LCV) под маркой «Соллерс» станут китайские машины JAC, выяснили «Ведомости». Об этом рассказали два источника, знакомых с деталями нового проекта компании «Соллерс авто».

Соглашение о внесении изменений в специнвестконтракт «Соллерс авто», предусматривающее организацию выпуска новой линейки LCV на заводе в особой экономической зоне «Алабуга» в Елабуге, было подписано 7 сентября на ВЭФ-2022. На предприятии будет налажен выпуск автомобилей бескапотной и полукапотной компоновки полной массой от 2,5 до 4,5 т, следует из сообщения Минпромторга.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных