«Соллерс» будет выпускать китайские машины JAC под собственной маркой

Соглашение о внесении изменений в специнвестконтракт «Соллерс авто», предусматривающее организацию выпуска новой линейки LCV на заводе в особой экономической зоне «Алабуга» в Елабуге, было подписано 7 сентября на ВЭФ-2022. На предприятии будет налажен выпуск автомобилей бескапотной и полукапотной компоновки полной массой от 2,5 до 4,5 т, следует из сообщения Минпромторга.