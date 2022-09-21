Минэкономразвития признало новую стратегию развития автопрома от Минпромторга сырой

Минэкономразвития рассмотрело проект распоряжения правительства об утверждении стратегии развития автопрома до 2035 г., подготовленный Министерством промышленности и торговли, и сообщает о необходимости его доработки. Об этом говорится в письме замминистра экономического развития Максима Колесникова в Минпромторг. Документ есть в распоряжении «Ведомостей».