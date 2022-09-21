Минэкономразвития признало новую стратегию развития автопрома от Минпромторга сырой

Минэкономразвития признало новую стратегию развития автопрома от Минпромторга сыройВ ней очень мало конкретики по основным направлениям развития, а часть предложенных мер неэффективны
Минэкономразвития рассмотрело проект распоряжения правительства об утверждении стратегии развития автопрома до 2035 г., подготовленный Министерством промышленности и торговли, и сообщает о необходимости его доработки. Об этом говорится в письме замминистра экономического развития Максима Колесникова в Минпромторг. Документ есть в распоряжении «Ведомостей».
Отзыв был отправлен в Минпромторг 15 сентября, сказал «Ведомостям» представитель Минэка. Остальные вопросы он перенаправил в Минпромторг, где от комментариев отказались. Источник в Минпромторге подтвердил «Ведомостям», что смысловая составляющая этого письма соответствует полученному ведомством экземпляру отзыва.
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