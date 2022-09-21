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Минэкономразвития признало новую стратегию развития автопрома от Минпромторга сырой

В ней очень мало конкретики по основным направлениям развития, а часть предложенных мер неэффективны
Денис Ильюшенков
Текущие реалии автопрома, выражающиеся в нарушении производственно-логистических цепочек и падении спроса, не отражены в документе, пишет Минэк в отзыве / Евгений Разумный / Ведомости

Минэкономразвития рассмотрело проект распоряжения правительства об утверждении стратегии развития автопрома до 2035 г., подготовленный Министерством промышленности и торговли, и сообщает о необходимости его доработки. Об этом говорится в письме замминистра экономического развития Максима Колесникова в Минпромторг. Документ есть в распоряжении «Ведомостей».

Отзыв был отправлен в Минпромторг 15 сентября, сказал «Ведомостям» представитель Минэка. Остальные вопросы он перенаправил в Минпромторг, где от комментариев отказались. Источник в Минпромторге подтвердил «Ведомостям», что смысловая составляющая этого письма соответствует полученному ведомством экземпляру отзыва.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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