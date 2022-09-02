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В России летом резко вырос импорт автозапчастей

Дистрибуторы налаживают новые каналы поставок и восполняют складские запасы
Ксения Потаева Маргарита Соболь Денис Ильюшенков
Активнее всего на маркетплейсах приобретают товары для отечественных автомобилей / Владимир Смирнов / ТАСС

В июне – августе 2022 г. произошел резкий рост объема заказов различных товаров для автотранспорта, выяснили «Ведомости». Речь идет о расходных материалах, автозапчастях, аксессуарах и проч. Такую тенденцию фиксируют логистические компании, дистрибуторы и маркетплейсы.

Директор по продажам СДЭК Андрей Мякин оценивает рост заказов в категории автозапчастей за три летних месяца в 20% к тому же периоду 2021 г. У Pony Express спрос на такие отправления вырос сразу на 40%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных