В России летом резко вырос импорт автозапчастей

В России летом резко вырос импорт автозапчастейДистрибуторы налаживают новые каналы поставок и восполняют складские запасы
В июне – августе 2022 г. произошел резкий рост объема заказов различных товаров для автотранспорта, выяснили «Ведомости». Речь идет о расходных материалах, автозапчастях, аксессуарах и проч. Такую тенденцию фиксируют логистические компании, дистрибуторы и маркетплейсы.
Директор по продажам СДЭК Андрей Мякин оценивает рост заказов в категории автозапчастей за три летних месяца в 20% к тому же периоду 2021 г. У Pony Express спрос на такие отправления вырос сразу на 40%.
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