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Владимир Путин поручил взять под контроль цены на автомобили

В этом году они вырастут на 12% к рекорду прошлого года
Денис Ильюшенков
Средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России по итогам 2022 г. достигнет 2,23 млн руб. / Андрей Гордеев / Ведомости

Президент России Владимир Путин 6 декабря поручил правительству обеспечить постоянный контроль за формированием цен на автомобили «для недопущения их необоснованного повышения». Об этом говорится в перечне поручений на сайте президента по итогам совещания с членами правительства.

Также глава государства поручил принять меры по повышению доступности легковых автомобилей для россиян. Необходимо определить целевой показатель, который будет характеризовать увеличение такой доступности в 2023 г. по сравнению с 2022 г., следует из поручений. Этот показатель должен рассчитываться ежеквартально. Контрольный срок исполнения обоих поручений – 15 апреля 2023 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных