Владимир Путин поручил взять под контроль цены на автомобили

Владимир Путин поручил взять под контроль цены на автомобилиВ этом году они вырастут на 12% к рекорду прошлого года
Президент России Владимир Путин 6 декабря поручил правительству обеспечить постоянный контроль за формированием цен на автомобили «для недопущения их необоснованного повышения». Об этом говорится в перечне поручений на сайте президента по итогам совещания с членами правительства.
Также глава государства поручил принять меры по повышению доступности легковых автомобилей для россиян. Необходимо определить целевой показатель, который будет характеризовать увеличение такой доступности в 2023 г. по сравнению с 2022 г., следует из поручений. Этот показатель должен рассчитываться ежеквартально. Контрольный срок исполнения обоих поручений – 15 апреля 2023 г.
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