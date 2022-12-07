Владимир Путин поручил взять под контроль цены на автомобили

Также глава государства поручил принять меры по повышению доступности легковых автомобилей для россиян. Необходимо определить целевой показатель, который будет характеризовать увеличение такой доступности в 2023 г. по сравнению с 2022 г., следует из поручений. Этот показатель должен рассчитываться ежеквартально. Контрольный срок исполнения обоих поручений – 15 апреля 2023 г.