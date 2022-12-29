Hyundai начал в Санкт-Петербурге производство кузовов для экспорта в Казахстан

Не стоит рассматривать выпуск кузовов на российском заводе Hyundai как знак того, что компания решила остаться в России, говорит независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев. По его словам, на изготовлении кузовов компания зарабатывает несопоставимо меньше, чем на готовых автомобилях. «Насколько мне известно, окончательного решения в отношении российской площадки Hyundai еще не приняла. В свете текущей обстановки концерн может подождать еще годик. В то, что они полностью перезапустят завод в 2023 г., я не верю»,–- добавил эксперт.