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«АвтоВАЗ» с мая не сможет выпускать полнокомплектные автомобили

Из-за этого компания решила перенести корпоративный отпуск на начало лета
Денис Ильюшенков
Максим Стулов / Ведомости

«АвтоВАЗ» в очередной раз сталкивается с дефицитом компонентов. Весной 2023 г. ряд поставщиков нарушили имеющиеся договоренности и уведомили компанию о прекращении поставок комплектующих, говорится в сообщении автоконцерна от 30 марта. В силу этого безостановочное производство полнокомплектных автомобилей будет невозможно уже со второй половины мая 2023 г., поясняет «АвтоВАЗ». 

«В сложившейся ситуации руководство компании приняло решение не вводить режим простоя для всех линий, что привело бы к резкому падению заработной платы, а перенести оплачиваемый единый корпоративный отпуск, ранее запланированный на три недели с 24 июля, на период с 29 мая по 19 июня», – отмечается в сообщении. 

«АвтоВАЗ» столкнулся с дефицитом краски

Дилерам теперь доступны для заказа машины Lada только 2–3 цветов

Предполагается, что такой шаг даст компании время для валидации альтернативных деталей и узлов, а также накопления их запаса для возобновления производства в последней декаде июня. «АвтоВАЗ» подтверждает планы по производству в 2023 г. более 400 000 автомобилей, подчеркивается в сообщении. 

«АвтоВАЗ» еще в начале 2023 г. выпускал некомплектные машины, говорил президент компании Максим Соколов 10 января. Сложившуюся ситуацию он объяснял отсутствием отдельных субкомпонентов у поставщиков завода. Уже тогда Соколов предупреждал, что риски непоставки комплектующих в будущем остаются очень высокими. Наиболее болезненны эти риски в области электронной компонентной базы и различных ее элементов, пояснял топ-менеджер. 

Кроме того, с конца 2022 г. Волжский автозавод столкнулся с дефицитом лакокрасочных материалов («Ведомости» писали об этом 30 января). На тот момент автомобили Lada можно заказать только в белом, черном и темно-зеленом цветах. Но дилеры марки не ожидали ухудшения спроса на продукцию «АвтоВАЗа» в связи с этим, поскольку основные продажи приходятся как раз на машины черного и белого цветов. 

«АвтоВАЗ» борется с дефицитом компонентов еще с 2021 г., когда из-за последствий пандемии коронавируса завод не мог получать в нужном количестве микроэлектронику, включая модули антиблокировочной системы тормозов (ABS). Одно время компания даже продавала некоторые модели без магнитолы и мультируля с круиз-контролем, дабы хоть как-то удовлетворить постковидный спрос. В 2022 г. компания выпустила порядка 10 000 некомплектных машин Lada, но в самом конце года их все же удалось доукомплектовать необходимыми деталями, говорил Соколов. 

Оценить возможности «АвтоВАЗа» по выпуску более 400 000 автомобилей в этом году сейчас, когда впереди еще 9 месяцев производства, достаточно сложно, считает автоэксперт Владимир Беспалов. Но при условии решения вопроса с поставками комплектующих он называет такой прогноз «вполне возможным». Пока же ситуация для завода остается сложной и мало предсказуемой, констатировал эксперт. Что-то из выпадающей номенклатуры компонентов смогут освоить предприятия в России, остальное придется искать на рынках дружественных стран, считает Беспалов. 

Продажи автомобилей Lada в России в январе - феврале 2023 г. выросли на 1% в годовом выражении до 40 905 машин, следует из данных Ассоциации европейского бизнеса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных