«АвтоВАЗ» с мая не сможет выпускать полнокомплектные автомобили

«АвтоВАЗ» борется с дефицитом компонентов еще с 2021 г., когда из-за последствий пандемии коронавируса завод не мог получать в нужном количестве микроэлектронику, включая модули антиблокировочной системы тормозов (ABS). Одно время компания даже продавала некоторые модели без магнитолы и мультируля с круиз-контролем, дабы хоть как-то удовлетворить постковидный спрос. В 2022 г. компания выпустила порядка 10 000 некомплектных машин Lada, но в самом конце года их все же удалось доукомплектовать необходимыми деталями, говорил Соколов.