Сергею Собянину представили новый отечественный седан «Москвич 6»

Судя по фото, внешний вид нового автомобиля полностью повторяет китайский JAC Sehol A5 Plus. Эта машина дебютировала на китайском рынке в конце 2021 г. Она представляет собой среднеразмерный лифтбэк, в КНР агрегируется 1,5 литровым бензиновым двигателем с турбонаддувом мощностью 184 л. с. и роботизированной коробкой передач. В продажу модель поступит во второй половине 2023 г.