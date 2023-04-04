Сергею Собянину представили новый отечественный седан «Москвич 6»МАЗ также поставит 5000 электромобилей для такси и каршеринга
Московский автомобильный завод (МАЗ) «Москвич» продемонстрировал мэру Москвы Сергею Собянину новую модель автомобиля – седан «Москвич 6». Производство и продажи машины стартуют во второй половине 2023 г., сообщил Собянин своем Telegram-канале.
«Осмотрел новую модель – яркий динамичный седан «Москвич 6». Этот современный комфортный автомобиль с продуманной эргономикой будет отличным выбором для ежедневных поездок по городу», – отметил он
«Москвич 6» представляет собой седан длиной 4,78 м, шириной 1,82 м и высотой 1,492 м с колесной базой 2,77 м и просторным салоном с эргономичными сиденьями, следует из сообщения, опубликованного на сайте мэра Москвы.
Автомобиль также будет оснащен цифровой приборной панелью с дисплеем диагональю 10,4 дюйма, функцией автоматического складывания боковых зеркал, камерой с обзором на 360 градусов и электроприводом двери багажника.
Судя по фото, внешний вид нового автомобиля полностью повторяет китайский JAC Sehol A5 Plus. Эта машина дебютировала на китайском рынке в конце 2021 г. Она представляет собой среднеразмерный лифтбэк, в КНР агрегируется 1,5 литровым бензиновым двигателем с турбонаддувом мощностью 184 л. с. и роботизированной коробкой передач. В продажу модель поступит во второй половине 2023 г.
Также столичный мэр сообщил о заключении крупного контракта на поставку предыдущей модели, «Москвича 3». МАЗ подписал соглашение на поставку 5000 кроссоверов, из которых 2000 — с электродвигателем, написал он в своем Telegram-канале.
Собянин подчеркнул, что это один из крупнейших мировых контрактов по поставкам электромобилей для такси и каршеринга, «вклад в улучшение экологии и хороший пример для других городов».
Контрагентом в этой сделке выступила компания «Флот», принадлежащая новому одноименному подразделению «Яндекса». «Яндекс.Флот» было создано для обеспечения притока автомобилей в такси и каршеринг.
Первые 50 автомобилей «Москвича 3» уже пополнили парк «Яндекс.Такси», отмечается на сайте мэра Москвы. «Москвич 3» стал первой моделью, вышедшей с конвейера «МАЗа» после возобновления его работы в Москве на базе бывшего завода Renault.
Производство «Москвичей» началось 23 ноября 2022 г. Внешний вид «Москвича 3» и его технические характеристики полностью повторяют китайский кроссовер JAC JS4.
Автомобиль оснащен 1,5 л бензиновым турбомотором мощностью 150 л. с. и представлен в пяти цветах — белом, черном, сером, красном и голубом. Продажи «Москвича 3» начались 3 марта 2023 г. в 23 городах России, всего открыто 53 центра продаж.
«Москвич 6» скорее рассматривается как автомобиль для чиновников вместо Toyota Camry, считает вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. Что же касается «Москвича 3», то, по словам эксперта, нужно «последить» за результатами его эксплуатации в условиях высокой нагрузки. Сейчас среди его покупателей преобладают административные заказчики, в частности, полиция, сказал он «Ведомостям».