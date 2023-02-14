«Москвич» поставит 3000 автомобилей сервисам такси и каршеринга

Благодаря перезапуску производства на заводе «Москвич» компании такси и каршеринга смогут оперативно обновлять парк и поддерживать высокий уровень своих услуг, добавил мэр. По его оценке, только компаниям на московском рынке требуется 30 000 – 40 000 новых авто в год. В этом году предприятие рассчитывает произвести 50 000 машин, их которых 10 000 будут с электродвигателем, добавил Собянин.