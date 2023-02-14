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«Москвич» поставит 3000 автомобилей сервисам такси и каршеринга

Ведомости

Завод «Москвич» поставит российским сервисам такси и каршеринга 3000 автомобилей в этом году, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«3000 автомобилей марки "Москвич 3" поставим для такси и каршеринга по всей стране уже в ближайшее время. Завод "Москвич" и группа компании "Яндекс" подписали соглашение с графиком поставок на 2023 г.», – написал он.

Благодаря перезапуску производства на заводе «Москвич» компании такси и каршеринга смогут оперативно обновлять парк и поддерживать высокий уровень своих услуг, добавил мэр. По его оценке, только компаниям на московском рынке требуется 30 000 – 40 000 новых авто в год. В этом году предприятие рассчитывает произвести 50 000 машин, их которых 10 000 будут с электродвигателем, добавил Собянин.

Ранее в конце января сам автопроизводитель сообщил, что отгрузки автомобилей «Москвич» в регионы РФ начнутся в этом месяце. Как уточнил Собянин, собственная дилерская сеть предприятия насчитывает 52 центра в 23 городах России.

Сборка автомобилей «Москвич» началась в Москве на бывшем заводе Renault 23 ноября 2022 г. Первой новой моделью предприятия стал кроссовер «Москвич 3». Это компактный кроссовер, оснащенный 1,5 л бензиновым турбомотором мощностью 150 л. с. Внешний вид новинки и ее технические характеристики полностью повторяют китайский кроссовер JAC JS4.

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Кроссовер представлен в пяти цветах — белый, черный, красный, серый и голубой, сообщила пресс-служба завода. В конце декабря первые «Москвичи» поступили в диллерские центры. По оценке вице-мэра Москвы Максима Ликсутова, основные продажи придутся на каршеринг, корпоративный сегмент и чиновников.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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