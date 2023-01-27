Автомобили «Москвич» поступят в регионы России в феврале

В пресс-службе рассказали, что новые 20 салонов автомобильного завода открылись еще в 12 городах России, в том числе в Челябинске, Тюмени, Волгограде, Воронеже, Саратове, Самаре, Перми и др. Там же добавили, что с 30 января по 10 февраля компания будет принимать заявки на получение статуса официального дилера в Сочи и Симферополе.