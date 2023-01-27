Автомобили «Москвич» поступят в регионы России в феврале
Отгрузки автомобилей «Москвич» в регионы РФ начнутся в феврале 2023 г. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.
«Отгрузки автомобилей начнутся в феврале. Теперь дилерская сеть «Москвич» представлена 52 точками продаж и обслуживания в 23 региональных центрах», — сказано в сообщении.
В пресс-службе рассказали, что новые 20 салонов автомобильного завода открылись еще в 12 городах России, в том числе в Челябинске, Тюмени, Волгограде, Воронеже, Саратове, Самаре, Перми и др. Там же добавили, что с 30 января по 10 февраля компания будет принимать заявки на получение статуса официального дилера в Сочи и Симферополе.
Сборка автомобилей «Москвич» началась в Москве на бывшем заводе Renault 23 ноября 2022 г. Первой новой моделью предприятия стал кроссовер «Москвич 3». Это компактный кроссовер, оснащенный 1,5 л бензиновым турбомотором мощностью 150 л. с. Внешний вид новинки и ее технические характеристики полностью повторяют китайский кроссовер JAC JS4.