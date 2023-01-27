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Автомобили «Москвич» поступят в регионы России в феврале

Ведомости

Отгрузки автомобилей «Москвич» в регионы РФ начнутся в феврале 2023 г. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя. 

«Отгрузки автомобилей начнутся в феврале. Теперь дилерская сеть «Москвич» представлена 52 точками продаж и обслуживания в 23 региональных центрах», — сказано в сообщении.

В пресс-службе рассказали, что новые 20 салонов автомобильного завода открылись еще в 12 городах России, в том числе в Челябинске, Тюмени, Волгограде, Воронеже, Саратове, Самаре, Перми и др. Там же добавили, что с 30 января по 10 февраля компания будет принимать заявки на получение статуса официального дилера в Сочи и Симферополе. 

Сборка автомобилей «Москвич» началась в Москве на бывшем заводе Renault 23 ноября 2022 г. Первой новой моделью предприятия стал кроссовер «Москвич 3». Это компактный кроссовер, оснащенный 1,5 л бензиновым турбомотором мощностью 150 л. с. Внешний вид новинки и ее технические характеристики полностью повторяют китайский кроссовер JAC JS4. 

Кроссовер представлен в пяти цветах — белый, черный, красный, серый и голубой. В конце декабря «Москвичи» поступили в розничную продажу в Москве. В начале января 2023 г. мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что автомобильный завод уже выпустил 2000 машин. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных